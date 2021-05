Anna Munafò e il messaggio su Instagram: “Ho preso 28 chili e non li nascondo”

Da quando ha partecipato a Uomini e Donne ne è passata di acqua sotto i ponti: dai tempi del trono del celebre date show di Maria De Filippi la vita di Anna Munafò è molto cambiata. Dopo l’esperienza da tronista la giovane si è allontanata dal piccolo schermo, ma i fan più affezionati continuano a seguirla su Instagram, dove condivide i momenti più intensi della sua quotidianità.

L’ex Miss Italia infatti oggi è mamma e imprenditrice: dopo essere stata a Roma e aver frequentato una scuola di teatro e cinema, è tornata a Milazzo, la sua città d’origine, e aiuta i suoi genitori nel mobilificio di famiglia. Dopo la sua ultima storia d’amore ha conosciuto Giuseppe, che ha sposato il 31 gennaio del 2019 e a giugno del 2020 è diventata mamma del piccolo Michael.

Momenti indimenticabili, che la Munafò ha sempre condiviso sui suoi account social, dove i fan la seguono ancora con affetto, nonostante sia lontana dagli schermi televisivi ormai da qualche anno. Anna però ha voluto utilizzare il suo profilo Instagram per lanciare un messaggio a tutti coloro che la seguono.

Uno sfogo che è andato a toccare un tema tanto attuale quanto delicato, che accende spesso i dibattiti sui social e non solo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato un episodio spiacevole accadutole in spiaggia. Nella didascalia della foto scattata al mare, Anna ha scritto:

Le attenzioni ricevute per i chili che qualcuno ha definito “di troppo” l’hanno messa palesemente in difficoltà, e così ha voluto mettere nero su bianco le emozioni che ha provato durante la sua passeggiata. Ma allo stesso tempo ha lanciato un messaggio di consapevolezza e di sensibilizzazione su un tema importante, quello dell’accettazione di sé:

Si, ho 28 kg in più, che si vedono e che non nascondo, come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero. Siamo belle a prescindere ❤️❤️ anzi bellissime!