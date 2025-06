Angelo Duro accusato di evasione: la risposta (nel suo stile)

Fonte: Getty Images Angelo Duro

Angelo Duro, il comico che ha fatto del cinismo e del politicamente incorretto la sua cifra stilistica è finito nel mirino per una presunta evasione di 150mila euro, avvenuta nel 2023, anno in cui ha fatto incassi record. La replica è arrivata puntuale, dalla sua pagine social, e in perfetto stile “Duro”. “Vi pare che mi metto ad evadere per una cifra così ridicola? Per chi mi avete preso. Per un pezzente?”.

Ma andiamo con ordine: da un accertamento fiscale sarebbe emersa un’operazione sospetta, ovvero il passaggio da un regime di partita Iva alla creazione di una società, un “escamotage” per pagare meno tasse.

Come si legge sul Corriere: “Sotto la lente c’è lo schema fiscale che Duro avrebbe utilizzato per gestire i suoi guadagni. Stando all’ipotesi investigativa, infatti, tutto sarebbe iniziato con il ricorso alla partita Iva in regime forfettario, formula riservata ai piccoli contribuenti, con tassazione agevolata. Un profilo inconciliabile con i traguardi di Duro, che al raggiungimento del limite massimo consentito invece di passare a un regime ordinario – più pesante sul piano fiscale – avrebbe aggirato la questione creando una società, attraverso cui continuare a incassare i compensi. Scelta che, di fatto, ha comportato il passaggio dall’Irpef (tassa per le persone fisiche) all’Ires (prevista per le società), notoriamente meno gravosa.

Duro ha prontamente replicato con un posto pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram: “Non ho mai fatto beneficenza in vita mia. E mai la farò. Ma la beneficenza allo Stato sì. L’ho sempre fatta. Quindi, questa notizia delle 150 mila euro purtroppo è falsa. Vi pare che mi metto ad evadere per una cifra così ridicola? Per chi mi avete preso. Per un pezzente. Da anni che mi vanto del mio successo. Della mia stronzaggine. Dei miei incassi milionari al cinema. Uno come me se dovesse evadere, lo farebbe alla grande“.