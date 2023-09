Lo sfogo di Angelina Mango: “Ho paura a uscire da sola la sera”

Fonte: Getty Images Angelina Mango

Angelina Mango si è lasciata andare ad uno sfogo amaro che ha scatenato il dibattito sui social network. La cantante di Amici ha ammesso di non sentirsi più sicura ad uscire da sola la sera in seguito agli ultimi fatti di cronaca, che raccontano di omicidi, violenze e stupri ai danni delle donne.

Angelina Mango: “Ho paura a uscire da sola la sera”

“Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo“, ha scritto su X (ex Twitter) la figlia del compianto Pino Mango. “È possibile che debba avere così paura? E che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?”, ha aggiunto la 22enne, vincitrice della categoria canto nell’ultima edizione di Amici e il cui brano Ci pensiamo domani è stato certificato con doppio disco di platino.

Il post è stato subito inondato dalle risposte di altre donne, molte delle quali hanno voluto confessare la propria esperienza personale. Tra i molteplici commenti pure quello di Paola Turci: “Di generazione in generazione”, ha scritto l’artista, rimarcando così che queste paure purtroppo ci sono sempre state.

Poi altri interventi da parte di gente comune come Lara: “Una volta, rientrando a casa, chiamai un mio ex durante un tragitto buio, e mi disse che effettivamente lui non aveva mai avuto questo tipo di paura, che non sapeva cosa volesse dire. Questo è il vero problema, che loro non sanno neanche cosa si prova ad avere questo tipo di paura”.

Anche Sofia, un’altra follower, ha voluto svelare un aneddoto privato: “Purtroppo in questo mondo è così, avere paura è normale, non giusto ma normale. Io è un anno ormai che dopo un brutto episodio, non riesco a prendere il treno da sola o che non esco di casa per paura o mi guardo sempre in torno. Sono stanca di sentirmi sempre spaventata”.

“Tesoro, purtroppo il mondo in cui viviamo è veramente uno schifo e se c’è una cosa che noi donne abbiamo in comune purtroppo è capirci perfettamente in questa sensazione”, ha fatto sapere una fan di nome Claudia mentre una certa Simona ha ribadito: “L’anno scorso lavoravo in un biscottificio. Uscivo da lì la sera tra le 21 e le 22. Ogni singola sera il mio migliore amico sapeva che appena uscita da lì gli avrei fatto una videochiamata che sarebbe durata tutto il tragitto fino a casa per non essere sola”.

Le altre Vip contro la violenza sulle donne

Lo sfogo di Angelina Mango si aggiunge a quello di tanti altri personaggi famosi che di recente hanno voluto lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne, aderendo alla campagna social #iononsonocarne. Loredana Bertè, ad esempio, ha confidato la sua drammatica storia: “Io stessa sono stata vittima di un ba*****o, che mi ha violentata, massacrata di botte e lasciata su una strada a Torino”.

“Ogni sei ore c’è un femminicidio, per non parlare di abusi, come quello di Palermo, per questo ho smesso di tacere. Io non sono carne”, ha aggiunto la sorella di Mia Martini. Una vicenda simile vede protagonista l’attrice Maria Grazia Cucinotta, aggredita da un uomo quando aveva 20 anni: “Ero struccata e vestita in tuta, erano le 4 del pomeriggio perché io avevo paura di uscire la sera, eppure è successo”.