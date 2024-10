“Angelina Jolie vuole andare avanti”: la causa sugli abusi di Brad Pitt

Fonte: Getty Images Angelina Jolie e Brad Pitt

Angelina Jolie taglia con il passato: l’attrice ha deciso di andare avanti e lasciarsi alle spalle un capitolo doloroso della sua vita, quello legato agli abusi e alle violenze che Brad Pitt avrebbe perpetrato sulla sua famiglia. Si è chiusa infatti la battaglia legale contro il Dipartimento di Giustizia e l’FBI per i documenti legati al purtroppo celebre incidente sull’aereo del 2016.

Sembra proprio che Angelina Jolie voglia lasciarsi il passato alle spalle: l’attrice ha chiuso infatti la sua battaglia legale contro il Dipartimento di Giustizia e l’FBI per i documenti legati al presunto incidente aereo del 2016 che ha coinvolto l’allora marito Brad Pitt.

Ma facciamo un passo indietro: il divorzio di una delle coppie (almeno all’apparenza) più belle di Hollywood sarebbe stato causato proprio quell’incidente che si verificò nel 2016 a bordo di un aereo privato che trasportava la famiglia Pitt-Jolie dalla Francia a Los Angeles. Durante quel viaggio l’attore si sarebbe scagliato anche contro i figli, gesto a causa del quale Angelina Jolie avrebbe chiesto immediatamente il divorzio.

Stando alle ricostruzioni, Brad Pitt avrebbe “messo le mani alla gola a un figlio” e successivamente ne avrebbe “colpito un altro in pieno volto”. L’attrice sarebbe intervenuta subito per aiutare i figli, e l’allora marito l’avrebbe “afferrata per la testa e strattonata, versando vino e birra addosso ai figli e a lei”.

Un episodio che ha segnato profondamente l’attrice – e che ha chiesto il divorzio solo sei giorni dopo l’accaduto – che nel 2022 ha richiesto in forma anonima i documenti dell’FBI relativi a quel volo che lei e Pitt hanno preso il 14 settembre 2016.

Il Dipartimento di Los Angeles per l’infanzia e la famiglia e l’FBI hanno indagato su Pitt: una fonte disse all’epoca che Pitt era diventato “violento verbalmente e fisicamente” con uno dei sei bambini, un’accusa che Pitt negò. L’FBI ha chiuso l’indagine senza muovere accuse nei confronti dell’attore, non rilevando alcun abuso.

Oggi però Angelina Jolie sembra voler tagliare con il passato, come ha affermato un insider a People: “Vuole andare avanti”, ha dichiarato la fonte. “Essere bloccati nel passato non è qualcosa che Angie vuole. Vuole concentrarsi sulla famiglia, sul lavoro e sul futuro. Sono tutte cose che la rendono felice”.

Angelina Jolie e Brad Pitt, il divorzio ancora in corso

Sebbene si sia chiusa l’indagine per le violenze avvenute nel 2016, il divorzio di Angelina Jolie e Brad Pitt è ancora in corso. I due attori, che sono stati legati dal 2005 fino a quell’anno, sono ancora impegnati in una battaglia legale separata per le quote di proprietà della tenuta francese di Château Miraval.

Quel che è certo è che i rapporti di Pitt con i figli sono abbastanza complessi: l’attore ha rinunciato alla custodia condivisa. E quattro dei ragazzi, ovvero Shiloh, Vivienne, Zahara e Maddox, hanno addirittura rinunciato al cognome paterno, dipingendo Pitt come un uomo violento e aggressivo.

Continuano ad utilizzarlo invece Knox e Pax, anche se quest’ultimo, nel 2020, quando aveva 16 anni, si è schierato apertamente contro il padre su Instagram: “Un essere umano orribile, una persona spregevole, uno st****o di prima categoria. Non ha alcuna considerazione o empatia verso i suoi figli più piccoli, che tremano di paura quando sono in sua presenza” aveva scritto il ragazzo. Che aveva anche aggiunto: “Non capirai mai il male che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado. Hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Puoi dire a te stesso e al mondo fuori quello che vuoi, ma un giorno la verità verrà alla luce”.