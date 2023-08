Andrea Foriglio è “Il più bello d’Italia”: dove lo abbiamo già visto

Fonte: IPA Maria De Filippi

L’Italia è sempre stata rinomata per la sua bellezza, dai paesaggi mozzafiato alle opere d’arte senza tempo. Ma ogni tanto, è il fascino dei suoi abitanti a rubare la scena. E proprio di recente, è stato eletto “Il più bello d’Italia” il giovane uomo che ha catturato l’attenzione di tutti, Andrea Foriglio. Il suo sorriso accattivante e la sua presenza magnetica lo hanno reso un nome familiare, ma dove esattamente lo avevamo già visto? Scopriamo insieme il percorso che ha portato Andrea alla vittoria di questo prestigioso titolo e le sue apparizioni precedenti che lo hanno reso un volto noto agli spettatori.

Andrea Foriglio è “Il più bello d’Italia”

È il viso che ha incantato giudici e spettatori allo stesso tempo: Andrea Foriglio è stato incoronato “Il più bello d’Italia” 2023. È stato lui a condividere l’entusiasmo e l’emozione del momento su Instagram, rivelando che partecipare a questo tipo di manifestazioni non era mai stato nei suoi piani, ma la strana casualità lo ha portato a provarci. “Eravamo tantissimi ed è nato tutto per uno strano destino, continuato per scherzo, per divertimento ma alla fine poi quando ci son dentro partecipo per vincere. Come ho sempre fatto nella mia vita. È un’attitudine”, ha condiviso Andrea, dimostrando la sua determinazione a raggiungere i suoi obiettivi.

Su Instagram Andrea Foriglio si lascia andare in una confessione aperta dove vuole spiegare come è nata l’idea di scriversi al celebre concorso. Infatti scrive: “Non avevo mai pensato di partecipare a questo tipo di manifestazioni; mi sono sempre concentrato e dedicato solo sullo studio, sul lavoro, sulla crescita personale, nel migliorare ogni giorno la mia persona, nel divulgare benessere e salute. Queste sono cose e abitudini che continuerò a mantenere sempre, fino alla fine dei miei giorni, per me sono sacre, fanno parte della vita che mi sono scelto, che mi sono costruito da zero. Continuerò a svolgere, come ho sempre fatto con estrema professionalità, il mio lavoro, non cambierà assolutamente NULLA. Ci ho dedicato la mia vita, sacrificando tante ma tante cose che non sto qui a spiegare. Il mio lavoro è TUTTO, la mia vita. Il resto è gioco”.

Chi è e che lavoro fa Andrea

Dietro la bellezza di Andrea c’è una storia di determinazione e resilienza. Nato e cresciuto in un quartiere difficile di Roma, ha dovuto affrontare sfide sin da giovane. Con una madre casalinga e un padre muratore, la sua famiglia ha fatto il possibile per crescere tre figli con un solo stipendio. Oggi, Andrea Foriglio è diventato un osteopata e imprenditore della salute di successo. A 29 anni, rappresenta un esempio di come la dedizione e il duro lavoro possano portare a traguardi straordinari. Nel suo profilo su Mio Dottore, offre le sue competenze mediche nell’area nomentana, dimostrando così la sua passione per il benessere degli altri. Ma Andrea non si ferma qui: è anche autore del libro “Da Zero a Benessere”, un’opera che riflette la sua esperienza personale e professionale nell’aiutare gli altri a raggiungere il loro benessere.

Ecco dove lo avevamo già visto

Andrea Foriglio ha una presenza che va oltre la sua straordinaria bellezza. Gli appassionati di reality show potrebbero ricordarlo dalla sua partecipazione a “Uomini e Donne”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. È stato proprio nel mese di febbraio 2023 che Andrea ha fatto la sua prima apparizione nello studio del programma, presentandosi come corteggiatore della nuova tronista, Nicole Santinelli. In quell’occasione, ha condiviso con il pubblico la sua volontà di trovare l’amore dopo aver dedicato tanto tempo alla sua carriera. La sua bellezza e personalità hanno immediatamente attirato l’attenzione, non solo di Nicole, ma anche di una nota dama del Trono Over, Roberta Di Padua. La sua presenza carismatica ha lasciato un’impressione duratura e alla fine, Andrea ha scelto di corteggiare la tronista Nicole.