editato in: da

Andrea Damante conferma la crisi con Giulia De Lellis dopo un nuovo ritorno di fiamma. Il dj e l’influencer erano tornati insieme qualche mese fa dopo una lunga lontananza. La storia sembrava arrivata al capolinea, ma, a sorpresa, Andrea e Giulia si sono ritrovati, giurandosi ancora una volta amore eterno. Poi le prime indiscrezioni riguardo una nuova crisi e le confessioni della fashion blogger, che su Instagram aveva svelato di vivere un momento complicato.

“È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita – aveva confessato nelle Stories -. Stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere. […] Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo, perché vogliamo prima un po’ capirci”.

“Ho sicuramente imparato dal mio passato che prima di fare qualcosa mi prendo il mio tempo – aveva aggiunto – magari prima sentivo il bisogno di condividere, di raccontarvi tutto, sennò impazzivo per tutte le voci, le bugie che uscivano. Stavolta vi dico: imparate come ho fatto io, non ascoltate le cose che vi dicono su di me, tanto vi ho sempre detto tutto. Ovviamente quando volevo, ne avevo il bisogno o sentivo il desiderio. Continuerò a condividere con voi tutto, state tranquilli, però quando sarà il momento”.

Se sino a qualche giorno fa Andrea Damante aveva scelto di rimanere in silenzio, in queste ore l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di dire la sua sul rapporto con Giulia. Raggiunto dal settimanale Chi ha ammesso la presenza di alcuni problemi. “Abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno – ha rivelato -. E poi vedremo. Abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose”.

Nel frattempo la De Lellis ha raggiunto la famiglia per trascorre le vacanze con le amate nipotine. Lontana da Damante, Giulia si è rilassata anche insieme ad alcuni amici, fra loro Carlo Beretta, manager ed ex di Dayane Mello. E sulla questione è intervenuto anche Fabrizio Corona che in un’intervista al settimanale Chi ha parlato del rapporto fra i due: “L’unica cosa che fa parlare di loro è il tira e molla che fanno di continuo”.