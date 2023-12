Fonte: IPA Andre Braugher

Andre Braugher è morto a 61 anni. L’attore americano, conosciuto per il ruolo di Raymond Holt nella sitcom Brooklyn Nine-Nine, aveva recitato in alcuni film e programmi televisivi di grande successo. A dare l’annuncio della scomparsa è stato il suo agente, dichiarando inoltre che è sopraggiunta dopo breve malattia. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi in Rete, tra cui anche quello della produttrice Shonda Rhimes che l’aveva guidato in The Residence.

Chi era Andre Braugher

Nato a Chicago nel 1962, Andre Braugher ha iniziato a recitare da giovanissimo. Nel 1989 ottiene il suo primo ruolo televisivo importante ed è nel cast della serie Kojak. Viene così notato dai grandi produttori e supera un provino per un film, Glory-Uomini di gloria, che decreta il suo debutto cinematografico. Da quel momento, la sua carriera non si ferma e viene scelto per alcuni film molto importanti come Schegge di paura, City of Angels e I Fantastici 4 e Silver Surfer, seppure per interpretare ruoli secondari.

La tv è comunque rimasta la sua prima passione e non l’abbandona mai. Prima della fortunata sitcom Brooklyn Nine-Nine, in cui interpretava il ruolo del Capitano della Polizia di New York, ha preso parte alla serie Homicide nel 1998 che gli valse un Emmy Awards come miglior attore protagonista in una serie drammatica e si ripete nel 2006 per il suo ruolo nella serie Thief, grazie alla quale conquistò il premio per la categoria attore protagonista in una miniserie o film.

La notizia della sua morte ha sorpreso il pubblico e coloro che per molto tempo hanno lavorato con lui. Tra questi anche la produttrice Shonda Rhimes, che ha voluto così esprimere il suo dolore: “Sono profondamente rattristata nell’apprendere la notizia della morte di Andre Braugher. Piango non solo la perdita di un attore straordinario, ma, più in profondità, l’addio a un uomo mite e dall’animo gentile. Il suo talento era innnegabile, ma la sua gentilezza genuina lo faceva spiccare tra tutti. Riposa in pace”.

Il successo di Brooklyn Nine-Nine

Una carriera lunghissima ma che ha raggiunto il suo apice nel 2013, con la prima stagione di Brooklyn Nine-Nine in cui Andre Braugher interpretava il ruolo del Capitano Raymond Holt. La sitcom è andata in onda per otto stagioni, fino al 2021, ed è stata trasmessa prima su FOX e successivamente sulla NBC. È stata tra le più seguite in America, tanto da vincere un Golden Globe nel 2014.

Braugher era entrato a far parte della serie fin dalla sua prima stagione ed era diventato uno dei personaggi più amati. Anche in Italia, dove la sitcom è disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix. Il suo personaggio, infatti, cresce stagione dopo stagione e – da figura secondaria degli inizi – si trasforma in un vero e proprio punto di riferimento per i suoi collaboratori, che sostiene nelle loro battaglie.

L’attore americano stava girando The Residence, nuova serie di Shondaland che avrebbe dovuto vedere la luce tra alcuni mesi. La sua sorte, oggi, è incerta. I lavori erano stati infatti interrotti a causa dello sciopero degli attori di Hollywood, con il quale si era bloccato l’intero comparto, e sarebbero dovute riprendere proprio all’inizio dell’anno. La morte di Andre Braugher cambia tutto e non si sa ancora se la serie sia destinata a rimanere incompiuta o se il suo personaggio sarà sostituito.