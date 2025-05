And Just Like That 3, Sarah Jessica Parker e le ragazze brillano a New York: i look della première

Carrie Bradshaw è tornata, e con lei tutto il glamour di Manhattan: Sarah Jessica Parker guida il cast alla première di And Just Like That 3 tra corsetti e paillettes

Sarah Jessica Parker, 10 look storici della star di Sex and the City

Quando Manhattan chiama, le ragazze di Sex and the City rispondono. Con piume, paillettes e corsetti, naturalmente.

Perché il glamour, in fondo, non è mai passato di moda. E se c’è qualcuno che può ricordarcelo con un solo red carpet, sono loro: Carrie, Charlotte, Miranda e le nuove muse di And Just Like That…, tornate insieme per il debutto della terza stagione. Al Crane Club di New York, tra flash impazziti e look da capogiro, è andata in scena una vera sfilata della memoria affettiva. Di quelle che ti fanno venire voglia di rispolverare le Manolo e scrivere di nuovo un diario.

Il red carpet di And Just Like That 3? Una passerella di pura nostalgia couture

Non c’è estate a New York senza le ragazze di Sex and the City. E questa volta, Manhattan le ha accolte nel modo migliore: un tappeto rosso infuocato, un debutto attesissimo, e look che sembrano usciti direttamente da un sogno firmato Carrie Bradshaw. Il cast di And Just Like That 3 si è ritrovato al Crane Club per il photo call ufficiale della nuova stagione, in arrivo dal 30 maggio in Italia su Sky e Now. Il risultato? Un trionfo di glamour, piume, cristalli e riferimenti iconici.

A guidare il plotone in stile, come sempre, Sarah Jessica Parker. L’attrice, regina indiscussa dell’estetica newyorkese, ha incantato il pubblico con un abito d’archivio firmato Vivienne Westwood in seta blu navy: scollo ampio, corsetto stringato, maniche lunghe e volume da gran soirée. Il tocco personale? Una clutch tempestata di frange brillanti e sandali scintillanti firmati Nomasei Paris. E sui social ha confessato: “Aspettavo un’occasione per indossarlo”. Carrie non avrebbe potuto fare scelta migliore.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon: ognuna con un messaggio di stile

Se Sarah Jessica Parker ha omaggiato la sua storia con un look potente e nostalgico, le sue compagne di avventura non sono state da meno. Kristin Davis, alias Charlotte York, ha optato per un abito gioiello di Rachel Gilbert: un tubino lungo color ghiaccio, interamente ricamato con paillettes, lustrini e applicazioni floreali 3D. Le spalline sottili e le linee aderenti ne fanno una scelta raffinata, quasi da “modern princess”, perfetta per il suo personaggio sempre impeccabile. Sandali metallizzati e capelli sciolti a onde morbide completavano il look.

Cynthia Nixon ha invece sorpreso (e convinto) con un colpo di teatro inaspettato. Il suo abito verde menta firmato Richard Quinn ha rubato più di uno sguardo: fiocco gigante al collo, cappa con strascico e piume tono su tono per un look scenografico e avvolgente. Un’eleganza teatrale, lontana anni luce dallo stile sobrio e funzionale della Miranda dei primi anni, ma perfettamente in sintonia con la nuova versione del personaggio, più libera e fluida. Anche lei ha scelto una clutch silver per chiudere il cerchio scintillante.

Dalle veterane alle new entry: piume, paillettes e audacia couture

Tra le protagoniste ormai amatissime, Nicole Ari Parker ha firmato uno dei momenti più audaci della serata con un mini dress dorato asimmetrico e drappeggiato firmato Stella McCartney. L’effetto? Luccicante, sexy e perfettamente bilanciato grazie agli accessori: sandali dorati e pochette rigida sfaccettata. Una vera scia dorata sul tappeto rosso.

Più minimal, ma sempre sofisticata, Sarita Choudhury ha scelto un ensemble total black firmato Magda Butrym. Gonna a tubo, top annodato al collo, foulard elegante e borsa blu notte, il tutto completato da sandali minimal. Un look chic e coerente con il personaggio di Seema, l’agente immobiliare cool e raffinata.

E poi loro, i volti maschili che gravitano intorno all’universo femminile della serie. John Corbett (Aidan) è arrivato con la moglie Bo Derek, mentre Evan Handler (Harry) ha scelto un completo damascato blu, quasi in omaggio ai look eccentrici del suo personaggio. David Eigenberg (Steve) ha fatto pendant con Cynthia indossando una camicia verde pastello, mentre Mario Cantone (Anthony) ha optato per un due pezzi elegantissimo e total white.

A chiudere la parata, Cathy Ang (Lily) con un abito decorato da… scarafaggi metallici. Un vero tocco da insider eccentrici, capace di confermare ancora una volta che nel mondo di And Just Like That, la moda è la vera protagonista.