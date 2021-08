Amici, Anna Pettinelli non ci sarà: il suo commento su Instagram

editato in: da

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Continuano le indiscrezioni riguardo la prossima edizione di Amici e il cast scelto da Maria De Filippi. Al centro dei gossip questa volta è finita Anna Pettinelli che potrebbe non essere presente nello show. Alcune indiscrezioni del settimanale Chi rivelano che la coach non sarà presente nel programma, al suo posto arriveranno nuovi protagonisti.

Maria De Filippi starebbe preparando grandi cambiamenti per la trasmissione. I primi riguardano gli insegnanti che accompagneranno i concorrenti nel loro percorso all’interno del talent. Se Lorella Cuccarini è stata confermata (ma dovrebbe passare alla sezione canto), Arisa e Anna Pettinelli non ci saranno. La conduttrice radiofonica ha voluto rispondere ai gossip sul suo conto pubblicando un lungo messaggio su Instagram.

“Fatevi un bagno – ha scritto -, un vaccino che sarebbe l’ora, siate spensierati, godetevi ‘sti spicci di vacanze e soprattutto non credete a tutto come i somari. Che volano. E volano bassi”. A corredo della didascalia una foto con tre scimmiette e la scritta: “La gente vede, sente e parla…purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo”.

Non è dunque ancora chiaro se la Pettinelli prenderà parte allo show nella prossima edizione oppure non ci sarà. Nell’ultimo appuntamento con il programma, Anna si era fatta notare per i suoi scontri, piuttosto accesi, con Rudy Zerbi. Mentre la Pettinelli sosteneva Aka7even infatti, Zerbi voleva mettere in luce il talento di Sangiovanni. Fra le novità del nuovo Amici ci potrebbe essere anche l’arrivo di Raimondo Todaro. Il ballerino e storico volto di Ballando con le Stelle ha annunciato su Instagram di aver lasciato il programma di Milly Carlucci. Una scelta che arriva dopo una stagione, affrontata con Elisa Isoardi, segnata da numerosi problemi e infortuni.

Nel suo futuro ci sarebbe un posto dietro la cattedra dei professori ad Amici. Già qualche mese fa il ballerino era stato ospite di Maria De Filippi per giudicare le performance dei concorrenti, ma da settembre potrebbe rivestire il ruolo di insegnante al posto di Lorella Cuccarini che passerebbe alla sezione canto, andando a sostituire Arisa. L’arista non sarebbe riuscita a raggiungere un accordo con la produzione e con molta probabilità non sarà nel cast dello show.