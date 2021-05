Amici, cosa succederà dopo il talent: il futuro dei cantanti

editato in: da

Amici 2021, i ballerini e i cantanti ammessi al Serale

Amici di Maria De Filippi è prima di tutto una scuola che coltiva talenti. Ma nulla avrebbe senso se non ci fosse un “dopo” ed è questa una delle cifre vincenti del talent più longevo d’Italia: Maria e gli insegnanti si impegnano a scovare le giovani promesse della musica italiana con l’auspicio che per loro il futuro sia roseo e ricco di successi.

Lo è stato per alcuni studenti, che negli anni sono diventati delle vere e proprie star. Basti pensare ad Alessandra Amoroso, Emma Marrone, i The Kolors di Stash e Annalisa, solo per citarne alcuni. Perché se c’è un obbiettivo che la De Filippi ha raggiunto è proprio sdoganare l’idea che un talent sia solo un gioco, dimostrando che se realizzato con impegno e professionalità può diventare il trampolino di lancio per tanti giovani. Un’occasione per realizzarsi in quanto artisti.

Anche quest’anno Amici non è da meno e il futuro dei cantanti arrivati giunti al Serale e che si stanno contendendo la vittoria a suon di sfide e performance si preannuncia ricco di belle sorprese e progetti. Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Aka7even sono le voci di questa ventesima edizione del talent e hanno già avuto la possibilità di produrre i loro primi singoli inediti, lanciandoli sul mercato e raggiungendo un pubblico vastissimo sulle maggiori piattaforme digitali (si parla di 157 milioni di streams).

Come se non bastasse sono fioccati i primi riconoscimenti. Aka7even con Mi manchi ha superato le 35mila copie vendute, aggiudicandosi il Disco d’Oro, mentre Sangiovanni con Lady ha superato le 70mila, portando a casa prima il Disco d’Oro e poi quello di Platino.

E dopo il talent? Le principali case discografiche hanno osservato (e ascoltato) con molta attenzione i quattro giovani artisti in gara e hanno già fatto le loro scelte. La Sony Music Italy produrrà Aka7even sotto l’etichetta Columbia Records, la Sugar ha voluto Sangiovanni, che è uno dei grandi favoriti per la vittoria e che continua ad essere al centro dell’attenzione non solo per il suo talento, ma anche per la dolce love story con la ballerina Giulia. Infine Deddy e Tancredi saranno prodotti dalla Warner Music Italy.

Insomma, a prescindere da chi si aggiudicherà la vittoria al Serale di Amici 2021 resta una certezza: per i ragazzi è un sogno che si realizza. Sta a loro dimostrare quanto valgono e cogliere appieno un’opportunità importante come questa.