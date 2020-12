Amici 2020, anticipazioni della quarta puntata: sfide e ospiti

editato in: da

Tra sfide e ospiti si delineano le prime anticipazioni della quarta puntata di Amici 2020, che andrà in onda nel pomeriggio di sabato 5 dicembre.

Ogni allievo della scuola dovrà continuare a dimostrare di meritare il banco e, quindi, la permanenza ad Amici 20, mentre i professori proseguono i casting per trovare nuovi talenti

Questa è l’edizione numero 20 del fortunato talent da cui sono usciti nomi di grande spessore nel panorama dello spettacolo italiano, e nel corso della quarta puntata si potrà assistere a tanti momenti interessanti. Questa nuova edizione dello show è già molto avvincente: i concorrenti deve mettersi costantemente alla prova per dimostrare di meritare il banco. Il corpo docente è stato pensato con alcuni nomi nuovi e diverse riconferme. Per la danza Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, mentre per la cattedra di canto a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, si è aggiunta Arisa.

La nuova sfida di sabato vedrà Anna Pettinelli mettere in discussione il banco di Kika: nuova sfida all’orizzonte, quindi, per far entrare la cantante Giulia. Nell’attesa di scoprire chi avrà la meglio e potrà restare nella scuola, sappiamo che a giudicare le rispettive performance sarà il musicista e produttore Alex Braga. Nella puntata di sabato non mancheranno le questioni irrisolte: nella scorsa puntata, infatti, Rudy Zerbi aveva lasciato in sospeso il giudizio su Arianna, tenendosi la maglia. Anche per lei nel corso della nuova puntata dovrebbe delinearsi il futuro nella scuola.

Sfide ed emozioni, quindi, non mancheranno nel corso del quarto speciale dello show in onda su Canale 5. E non mancherà neppure un super ospite che allieterà il pubblico con la sua presenza: è prevista infatti l’esibizione di Aiello che canterà il brano Che canzone siamo. Classe 1985, nato a Cosenza, all’anagrafe è Antonio Aiello. Nome di spicco nel mondo della musica, il cantate ha all’attivo molti brani che sono piaciuti tantissimo al pubblico.

Manca pochissimo per scoprire cosa accadrà nella prossima puntata. Lo scorso sabato i telespettatori hanno dovuto salutare Giulio (allievo di Arisa) che ha perso la sfida contro Deddy, nuovo titolare entrato nel gruppo di Rudy Zerbi. Mentre, come sappiamo, l’insegnante ha congelato la maglia di Arianna.