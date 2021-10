Ambra Angiolini su Instagram: il più toccante degli addii

Venezia 2021, Ambra: diva d’altri tempi. Gregoraci da favola

Ambra Angiolini su Instagram dedica uno dei post più toccanti a Ludovica Modugno, attrice e doppiatrice, morta a 72 anni dopo una lunga malattia.

Ambra Angiolini, il ricordo di Ludovica Modugno

Ambra Angiolini ha voluto ricordare Ludovica Modugno condividendo sul suo profilo Instagram due scatti che la ritraggono insieme all’attrice scomparsa. Le foto, realizzate in momenti diversi, immortalano Ambra e la Modugno una vicina all’altra, addirittura a braccetto, sorridenti. Ambra e Ludovica avevano lavorato insieme nello spettacolo teatrale Il nodo, di Johanna Adams, per la regia di Serena Sinigaglia.

L’Angiolini scrive il suo addio: “Vola Ludo… l’hai sempre fatto anche sulla terra ….. mi mancherai …..”. Moltissimi i commenti al suo messaggio, da Cristiana Capotondi a Gemma Galgani, da Anna Ferzetti a Claudia Gerini. Qualcuno replica: “Ho letto ora di questa brutta notizia, davvero un gran dispiacere 😢”.

Ludovica Modugno, la mamma di Checco Zalone in Quo vado?

In molti ricordano Ludovica Modugno come la mamma di Checco Zalone: “Noo ma è l’attrice che faceva la mamma di Checco Zalone nei film???mi dispiace 😢 riposa in pace❤”. “La mamma di Checco, tra gli altri film fatti,mi spiace molto”.

Chi era Ludovica Modugno

Ludovica Modugno si è spenta a Roma il 26 ottobre 2021 dopo una lunga malattia. Nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo della madre di Checco Zalone nel film Quo vado? e per aver lavorato nel film di Virzì, Notti magiche, la Modugno ha un curriculum d’eccellenza come attrice e doppiatrice.

Nata a Roma il 12 gennaio 1949, Ludovica Modugno, sorella dell’attore Paolo Modugno, ha esordito a teatro a 7 anni e poco dopo come doppiatrice, prestando la voce al bambino di Marcellino, pane e vino. In tv spopolò giovanissima con il teleromanzo Il dottor Antonio. E più recentemente l’abbiamo vista ne Il maresciallo Rocca e in Distretto di Polizia.

A teatro è stata diretta da grandi registi, come Franco Zeffirelli in Romeo e Giulietta, Strehler ne Le baruffe chiozzotte, Salce ne La segretaria di Natalia Ginzburg. Nel 1978 fondò la compagnia L’Albero.

Come doppiatrice ha prestato la sua voce a Glenn Close, Cher, Angjelica Huston, Julie Christie, Jacqueline Bisset, Hanna Schygulla, Emma Thompson, Julianne Moore, Meryl Streep, Fiona Shaw, Charlotte Rampling.

Ludovica era vedova di Gigi Angelillo, anche lui attore, doppiatore e regista teatrale, scomparso nel 2015.