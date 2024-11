Fonte: Getty Images Ambra Angiolini e Francesco Renga

L’amore che ha legato per tantissimi anni Ambra Angiolini e Francesco Renga sembra non essere mai svanito, anzi, al contrario, il loro sentimento sembra essersi trasformato in qualcosa di diverso, ma ugualmente profondo. I due, infatti, spesso vengono avvistati insieme da soli o in compagnia dei loro figli Jolanda e Leonardo Renga, tanto da far pensare, diverse volte, che tra di loro potesse nascere una nuova relazione.

L’attrice e il cantante, invece, hanno raccontato, diverse volte, di avere un legame molto importante e di essere legati da un amore mai spento, che li spinge a frequentarsi, anche se non più come una coppia. Proprio per difendere questo loro speciale rapporto, Ambra Angiolini ha deciso di replicare a un hater, che aveva attaccato i loro comportamenti, attraverso un commento condiviso su Instagram.

Ambra Angiolini, la replica social

La storia d’amore tra Ambra Angiolini e Francesco Renga è stata resa nota al grande pubblico nel 2004 e da questo rapporto importante sono nati due figli, Jolanda e Leonardo Renga, rispettivamente nel 2004 e nel 2006. I due sono sembrati sempre davvero molto innamorati ma, nel 2015 hanno annunciato di aver deciso di separare le loro strade.

Da allora, però, i loro rapporti sono stati sempre impeccabili e i due ex partner sono uno il supporto dell’altra. Di recente, il cantante ha deciso di tributare delle parole piene d’affetto alla madre dei suoi figli, attraverso delle dichiarazioni, riportate da Chedonna.it: “Io, Ambra, Jolanda e Leonardi non smetteremo mai di essere una famiglia anche se certi meccanismi sono cambiati”.

Sotto il post social che svelava le parole di Francesco Renga, però, un hater ha deciso di lasciare un commento molto diretto: “Tutti a scrivere frasi sdolcinate dopo aver fatto guerre l’uno contro l’altra, ormai ho notato che avete preso tutti la stessa piega”.

L’accusa dell’utente del web ha convinto Ambra Angiolini a replicare a quanto detto, con un commento che raggiunto 2500 like: “Signora Luigia, mi dispiace distruggere la sua giornata con una notizia: non ci siamo fatti mai la guerra, non ricevo assegni di mantenimento, abbiamo scelto di non stare più insieme e ci rispettiamo. Lei sa cosa significa realmente la parola ‘pace’? È quel diritto che tutti stiamo invocando, ma che nessuno riesci a mettere in pratica nelle proprie vite”.

Ambra Angiolini, il rapporto con Francesco Renga

Anche se non sono più una coppia, tra Ambra Angiolini e Francesco Renga resta, comunque, un rapporto molto stretto, che la stessa attrice, ha raccontato in di recente: “Siamo abituati alla guerra in tutte le cose del mondo. Due persone che si sono separate ma si amano lo stesso dunque suscitano dubbi e incertezze. Portano lo scompiglio. Guardate che non è sano tutto questo. È sano credere che qualcosa davvero si possa salvare, perché è la cosa giusta da fare”.

La mitica conduttrice di Non è la Rai ha raccontato anche i motivi che hanno permesso al loro amore di durare così a lungo: “Non ci sono stati precedenti di violenza, psicologica o fisica. Non c’è dunque un motivo reale per non doversi più frequentare. Io ho superato la delusione e la rabbia e anche lui. Ci siamo così ritrovati per lo stesso motivo per cui ci eravamo scelti, cioè un amore folle”.