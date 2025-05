Fonte: IPA Alice Campello

Alice Campello ha vissuto un 2024 piuttosto complicato, fatto di momenti alti ma anche di profonde crisi, come quella che ha colpito il suo matrimonio con il calciatore Alvaro Morata entrato in un momento così grave da aver portato la coppia a decidere di separarsi. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno in agosto e i due hanno vissuto lontani gli ultimi mesi dell’anno.

In seguito, però, il feeling è ritornato e la famiglia si è ricomposta nei nuovi mesi del 2025. Alice Campello e Alvaro Morata hanno raccontato la loro ritrovata felicità sui social e attraverso le interviste e, di recente, l’influencer ha condiviso degli scatti pieni d’amore in compagnia del marito e dei loro figli.

Una foto in particolare ha destato dei sospetti degli ammiratori della coppia che hanno pensato che Alice Campello potesse essere nuovamente incinta. La moglie del calciatore ha deciso di replicare ai dubbi dei suoi sostenitori.

Alice Campello incinta? La sua risposta

Alice Campello e Alvaro Morata sono più innamorati che mai. Dopo un colpo di fulmine e il matrimonio da sogno a Venezia nel 2017, l’influencer e il calciatore hanno accolto l’arrivo di 4 figli: Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella e, nell’estate del 2024, hanno deciso di separare le loro strade. Fin da subito si è pensato a un tradimento da parte di uno dei due, ma la coppia si è affrettata a smentire questa notizia con fermezza.

Si trattava, quindi, di un momento di crisi che ha permesso ad Alice Campello e Alvaro Morata di ritrovarsi ancora più innamorati di prima. L’influencer si è anche trasferita a Istanbul per seguire le orme del marito insieme alla famiglia e dalla Turchia ha condiviso degli scatti pieni d’amore. In una di queste foto la coppia si trova in ascensore con i bambini e uno di loro posa affettuosamente la sua manina sulla pancia della mamma.

Questo gesto affettuoso del bambino ha fatto pensare che Alice Campello potesse essere nuovamente incinta, come commentato da alcuni utenti del web: “Stupendi. Ma quella manina sul pancino?”. L’influencer ha subito risposto a quest’insinuazione, affermando di non avere in programma una nuova gravidanza: “Non ci penso neanche a un altro. Casa nostra sembra un manicomio”.

Alice Campello, gli scatti dalla Turchia

Alice Campello ha svelato di aver ritrovato la complicità con Alvaro Morata e di sentirsi più innamorata che mai. Lo si vede anche dai contenuti che l’influencer condivide sui suoi canali social, in cui lei e il marito sembrano in grande sintonia. L’ultima galleria fotografica, postata da Alice Campello su Instagram è stata corredata proprio dalla didascalia: “Love” e da un cuore rosso.

Nella raccolta social si scorgono l’influencer e il calciatore che si scambiano un tenero bacio e mentre effettuano una gita in barca. In seguito si vede un video dagli spalti di una partita di calcio con la piccola Bella che chiama il papà e un altro della bambina che prova un abito da vera principessa. Non mancano nemmeno le foto di Alvaro Morata con i maschietti di casa, in ogni caso, da ogni contenuto digitale traspare la felicità di questa bella famiglia.