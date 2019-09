Alessia Marcuzzi torna alle Iene. Nel segno di Nadia Toffa

editato in: da

Dopo il grave lutto che ha colpito la trasmissione, Le Iene sono pronte a tornare in diretta con numerosi servizi e inchieste interessanti.

Sarà una stagione televisiva particolare per Le Iene, che stanno affrontando la dolorosa perdita di Nadia Toffa, colonna portante della trasmissione e collega apprezzata e ammirata da tutto lo staff. Tutte le puntate saranno dedicate a lei e guidate dal suo ricordo. Infatti, per ogni serata è programmato un omaggio alla Toffa: la messa in onda di una delle sue inchieste.

Le Iene andrà in onda ben due volte a settimana, esclusivamente in diretta e in prima serata su Italia 1. La data di partenza è prevista per martedì 1° ottobre e giovedi 3 ottobre. La conduzione, quest’anno, torna ad Alessia Marcuzzi che, lavorativamente parlando, sta vivendo un periodo molto positivo. Dopo aver accantonato, almeno per ora, l’Isola dei Famosi, che guida ormai da diverse stagioni, è impegnata in un altro reality: Temptation Island Vip. Alessia condurrà Le Iene i martedì sera, con il sostegno di Nicola Favino e delle voci della Gialappa’s Band.

Anche la Marcuzzi, molto probabilmente, dedicherà un pensiero a Nadia Toffa. Proprio lei, infatti, aveva fatto sentire la sua voce tramite Instagram nel giorno in cui l’inviata è venuta a mancare, ricordando i momenti passati insieme e gli ultimi messaggi scambiati.

Il giovedì sera, invece, sempre in prima serata, si alterneranno alla conduzione i colleghi di Nadia Toffa. Il primo trio previsto è quello formato da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Questi, a puntate alterne, lasceranno il posto ad un altro trio, inedito questa volta, formato da tre donne: Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Tutti dovranno affrontare questo grande impegno lavorativo nel migliore dei modi e con passione per onorare il ricordo della Toffa, che a Le Iene aveva dedicato gran parte della sua vita. Il suo sorriso, il senso civico e la spietata caparbietà nella lotta contro truffe ed ingiustizie non potranno mai essere dimenticati. Nel frattempo, arrivano alcune dichiarazioni da parte della famiglia dell’inviata. La mamma, in particolare, ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno dedicato a Nadia un pensiero dichiarando l’intento di portare avanti le lotte della figlia.

Anche i colleghi de Le Iene, non abbiamo dubbi, avranno lo stesso obiettivo. E, sicuramente, ce lo dimostreranno in questa nuova stagione.