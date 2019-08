Nadia Toffa, la sorella Mara racconta la sua battaglia contro il cancro

editato in: da

Mara, la sorella maggiore di Nadia Toffa, ricorda la giornalista delle Iene scomparsa a causa di un tumore. Coraggiosa e sempre sorridente, la conduttrice ha affrontato con grande forza la sua battaglia contro il cancro, toccando il cuore di tantissime persone.

Intervistata dal settimanale Gente, Mara, che fa l’insegnante, ha raccontato la lotta di Nadia, svelando come fosse lei a sostenere la famiglia, disperata dopo aver scoperto che aveva un tumore. “Era Nadia che faceva coraggio a noi – ha confessato -. Una roccia. Un concentrato di energie belle. Sono stata un po’ la sua seconda mamma, ma se avevo qualche problema lei sapeva sempre consigliarmi”.

“Era molto più matura della sua età – ha ricordato Mara Toffa -. Era un’anima splendida e Dio ha voluto chiamarla a sé. Della sua battaglia contro il cancro diceva ‘Adesso la mia battaglia è questa e io non mi tiro indietro’. Ho visto gente che ringraziava mia madre per aver messo al mondo mia sorella”.

La storia di Nadia e il modo in cui ha affrontato la malattia è stato un esempio per tantissime persone. La sua morte, a soli 40 anni, ha addolorato migliaia di fan, amici e colleghi che l’avevano conosciuta.

“Era una persona vera – ha detto Mara -. Faceva approfondimento in mezzo alla gente. Noi siamo orgogliosi per il messaggio di forza e di speranza che ha lanciato a tutti. Ho visto gente che ringraziava mia madre per aver messo al mondo mia sorella. È arrivata qui anche una delegazione da Taranto, città di cui era diventata cittadina onoraria”.

Pe questo motivo la famiglia di Nadia Toffa è decisa a portare avanti un progetto in ricordo della conduttrice delle Iene. “Dovremo pensare a qualcosa in sua memoria – ha spiegato -, organizzare qualche iniziativa per far in modo che la sua azione civile continui”.

Nadia era legatissima alle sue sorelle, Mara e Silvia, così come ai nipoti Pietro e Alice, quest’ultima ha voluto ricordare la zia con un lungo e commovente discorso letto durante il funerale. La giornalista aveva presentato la sua famiglia su Instagram pubblicando alcuni scatti che la ritraevano con mamma Margherita, le due sorelle e i nipotini, raccontando ai fan episodi della sua infanzia e il rapporto bellissimo che aveva non loro. Un legame che è durato sino alla fine e che nemmeno la morte è riuscito a spezzare.