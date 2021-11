Alessia Mancini in ospedale: il messaggio ai fan dopo l’intervento

Alessia Mancini si è sottoposta a un intervento chirurgico e ha voluto rassicurare i fan subito dopo l’operazione. Lo ha fatto sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove ha pubblicato un suo selfie per rassicurare i follower.

Alessia Mancini, l’intervento e il messaggio ai fan

La conduttrice ha pubblicato su Instagram uno scatto dopo l’operazione, un selfie con il pollice alzato, per informare e rassicurare i suoi fan sul buon esito dell’intervento, eseguito all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. “Vi avevo accennato che dovevo fare un piccolo intervento… tutto ok! Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me”, ha scritto la Mancini, che poi ha rivolto un invito a tutti: “Mi raccomando, prendetevi cura di voi… sempre”.

Alessia Mancini non ha specificato le ragioni dell’intervento e non ha dato dettagli sulle condizioni di salute che l’hanno costretta a questo intervento, ma pare che tutto sia andato per il meglio.

Pare infatti che sia già in via di ripresa, come ha mostrato nelle storie di Instagram, pubblicando le foto della colazione in ospedale: “Appena recupero un po’ le forze preparo un bel dolcetto… digiunavo da ieri, una fame”, ha scritto accompagnando queste parole allo scatto di una fetta biscottata con la marmellata.

Tantissimi gli auguri di pronta guarigione dei fan, che l’hanno letteralmente travolta con il loro affetto. Nello stesso post Alessia ha anche condiviso un video in cui compare il marito Flavio Montrucchio, che è andato a trovarla subito dopo l’intervento. Un breve filmato in cui i due scherzano, dato che il conduttore appare con addosso camice, cuffia e mascherina: “Guardi che già mi hanno operato. Lei è il chirurgo?”, dice lei fingendo di non riconoscerlo. E lui risponde: “Ma per venire a trovarti, posso venire così?”. “Vai bene anche così”, replica amorevolmente lei.

Alessia Mancini, l’amore con Flavio Montrucchio

L’amore tra Alessia Mancini e Flavio Montrucchio è uno dei più longevi del mondo dello spettacolo: sposati da ben 18 anni, i due hanno una grande intesa e un sentimento che non si è mai spento. Nel 2008 sono diventati genitori di Mya, mentre nel 2015 hanno avuto il secondogenito Orlando.

In un’intervista al al settimanale Oggi, il conduttore aveva confessato che il loro amore è ancora forte come il primo giorno: “Ci amiamo e ci rispettiamo a vicenda. Nessuno invade gli spazi dell’altro. Questo è il segreto della nostra longevità”.

I due si sono incontrati quasi vent’anni fa e da allora non si sono più lasciati: un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati a rimanere uniti, creando una splendida famiglia. “Adottai un atteggiamento misto, a cavallo tra il galante e il formale – aveva raccontato Flavio, parlando del loro primo appuntamento -. Diciamo ufficiale e gentiluomo. Fu amore a prima vista. Il colpo di fulmine esiste. E noi ne siamo la prova”.