Alba Parietti, Ferragosto a Ibiza in costume bianco: a 60 anni è magnifica

L’estate bollente delle vip over 50: le più belle sono loro

L’estate di Alba Parietti si fa sempre più bollente. La showgirl torinese sta trascorrendo i mesi estivi in quel di Ibiza, lasciandosi andare anche a qualche scatto molto particolare che la ritrae in costume. A 60 anni compiuti, non sembra risentire del tempo che passa e – anzi – è apparsa ancora più bella.

Questo periodo di pausa ha rappresentato la giusta occasione per prendersi un momento di riposo dalle scene prima del ritorno da protagonista in televisione. Alba Parietti è stata scelta per l’edizione 2021 di Tale e Quale Show, dove avrà modo di mostrare il suo talento come cantante e imitatrice.

La festa per i 60 anni, invece, è stata grandiosa. Al party ha accolto i suoi più grandi amici ma anche il figlio Francesco, sua spalla e braccio destro in tutte le occasioni. Francesco Oppini, inoltre, ha anche commosso tutti attraverso una dedica che non ha lasciato spazio alle interpretazioni, scegliendo le parole de La Cura di Franco Battiato per celebrare il compleanno a cifra tonda della madre.

Proprio a lui, è dedicato un ricordo dei mesi estivi che furono. Alba ha infatti voluto condividere una copertina di Sorrisi e Canzoni Tv d’annata, nella quale è comparsa con un giovanissimo Francesco Oppini al mare.

La maternità vissuta da giovanissima non l’ha spaventata ma l’ha fatta maturare in fretta. Alba è una madre presente e protettiva, nonostante suo figlio sia ormai un adulto, proprio come ha dimostrato nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip al quale ha preso parte Francesco Oppini. Spesso, è anche entrata nel merito del rapporto di suo figlio con Tommaso Zorzi, ormai rotto a seguito di una serie di incomprensioni che sono apparse irrisolvibili.

Il suo carattere forte, supportato da una forma d’intelligenza piuttosto accattivante, l’hanno spesso portata a duri scontri in tv che però non l’hanno piegata. E, grazie a questa sicurezza in se stessa, Alba Parietti non ha timore a mostrarsi in costume da bagno nonostante i 60 anni portati divinamente e con grande disinvoltura.

Gli impegni televisivi della stagione autunnale sono già pronti, con il debutto a Tale Quale Show. E, a volerci scommettere, ci sarà da aspettarsi di tutto.