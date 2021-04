Akash Kumar e Giovanna Abate: cosa è successo dopo l’Isola dei Famosi

editato in: da

Akash Kumar, bellissimo e misterioso modello indio-brasiliano

Il loro flirt aveva già fatto discutere all’inizio dell’Isola dei Famosi: stiamo parlando di Akash Kumar, il bellissimo modello brasiliano, e Giovanna Abate, ex tronista di Uomini e Donne.

Come è noto, l’avventura di Akash in Honduras non è durata molto: dopo essere stato eliminato al televoto infatti il modello era sbarcato a Parasite Island, ma aveva rifiutato la possibilità di continuare il gioco sulla spiaggia segreta. Nel frattempo, in un’intervista con Casa Chi, l’ex tronista del date show aveva confermato le voci sulla loro frequentazione, che si era inevitabilmente interrotta dopo la partenza di Akash.

Proprio in quell’occasione la Abate era venuta a conoscenza di alcune conversazioni che il modello avrebbe avuto con un’altra ragazza poco prima di salpare per l’Isola, rimanendo senza parole.

Dopo qualche settimana Giovanna è tornata a parlare della loro relazione: intervistata da Uomini e Donne Magazine la Abate ha voluto sottolineare di essere single e di godere delle gioie del suo lavoro. La loro frequentazione, come aveva già ammesso in passato, si era interrotta poco prima della partenza per l’Honduras:

Non c’è stato alcun seguito dopo il suo ritorno dall’Isola. La nostra frequentazione era iniziata a dicembre ma nessuno dei due avrebbe saputo che piega avrebbe preso. Ci siamo continuati a sentire fino alla sua partenza per l’Honduras. Mi sono trovata bene con questa persona però eravamo entrambi a un punto delle nostre vite in cui ognuno doveva pensare a sé. Non era scoppiato l’amore e stavolta ho preferito rimanesse il bel ricordo di una conoscenza piuttosto che di un amore finito male. Ho imparato a fermarmi prima, piuttosto che rincorrere qualcuno.

Ai microfoni del magazine l’ex tronista ha voluto spiegare cosa sia successo dopo l’eliminazione dal reality e il suo rimpatrio in Italia:

Eravamo rimasti prima della sua partenza che ci saremmo visti al ritorno. Alla fine non è accaduto nulla. In questo momento è calato il silenzio. Non posso parlare per lui. Ma ad oggi non mi sono sentita di mettere a disposizione delle energie in più che in questo momento ho bisogno di destinare a me stessa.

Nessun ritorno di fiamma per Giovanna e Akash: la loro è stata quindi una breve frequentazione, conclusa senza rimpianti da entrambi. Del resto la Abate al momento ha un unico obiettivo: è infatti impegnata nel lancio della sua prima linea di abbigliamento.