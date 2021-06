Aka7even e la canzone misteriosa per Martina: svela tutto su Twitter, poi cancella

editato in: da

Aka7even rivela di aver dedicato un’altra canzone a Martina Miliddi, sua ex fidanzata e ballerina di Amici. La confessione su Twitter, poi la scelta di cancellare il messaggio. Qualche tempo fa il cantante aveva raccontato di aver scritto un singolo per la danzatrice conosciuta nella scuola di Maria De Filippi.

Il brano si intitola Mi Manchi e aveva fatto sognare i fan dopo l’addio fra i due. Ora però sembra che Aka7even abbia scritto un’altra canzone per l’ex compagna. Si intitola Mille parole e a rivelarlo sarebbe stato proprio lui su Twitter. “Raga ‘Mille parole’ è stata scritta per Martina – ha confidato su Twitter -. Fine. Grazie. Ciao. A dopo. Tapioca”.

Il messaggio poco dopo è stato cancellato, ma è bastato a riaccendere i riflettori sulla love story fra l’artista e la ballerina. Oggi Martina è felicemente legata a Raffaele Renda, cantante di Amici conosciuto nella scuola e amico di Aka7even. La Miliddi aveva scelto di mettere fine al suo legame con l’artista proprio perché aveva scoperto di provare qualcosa per un altro concorrente. Quando i riflettori si sono spenti, Martina e Raffaele hanno deciso di iniziare a frequentarsi, svelando il loro amore su Instagram.

L’annuncio della love story aveva causato molti problemi a Martina, insultata e attaccata per non aver dato un’altra possibilità al rapporto con Aka7even. “Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte – aveva replicato lei – e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felice. Leggo i vostri commenti e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita così com’è. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere. Fuori si sta così bene, godetevi le persone a cui volete davvero bene, ridete, mangiate, siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano, perché credetemi non c’è cosa più bella di vivere senza pensieri. Detto questo vi mando un abbraccio fortissimo”.

Poco dopo era arrivato anche il commento di Aka7even durante una diretta con Anna Pettinelli. “Senti, ma tutte queste cattiverie che scrivono su Martina e Raffaele. Ti fanno stare male o non te ne frega niente?”, gli aveva chiesto la coach di Amici. “No, non me ne frega niente – aveva risposto lui -. Penso anche che loro debbano fare la loro vita, così come io faccio la mia”.