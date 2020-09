Adua del Vesco al GF Vip, le sue parole su Instagram e la risposta di Gabriel Garko

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

È praticamente iniziato il countdown per la nuova edizione del GF Vip e sale la curiosità per il vissuto di ogni singolo partecipante. Il cast scelto da Alfonso Signorini non è mai stato casuale, tutte le personalità sono sempre state messe insieme sperando in simpatie e antipatie e anche quest’anno le cose non andranno diversamente. Intanto, in queste ultime ore di frenesia, i vari vip stanno affidando ai propri social i loro saluti.

Dopo i saluti di Elisabetta Gregoraci, l’ultima in ordine di tempo a scrivere delle parole per fan e amici è stata l’attrice e modella Adua Del Vesco, ex fidanzata di Gabriel Garko. Adua ha deciso di usare parole che hanno un peso non indifferente, specie considerando il suo passato non esattamente facile. I suoi saluti iniziano così:

Inizia un nuovo percorso. È qui che mostrerò finalmente la vera parte di me, pregi, difetti, momenti di sconforto e di gioia. Ma soprattutto la mia rinascita. Ad oggi libera da legami poco sani, libera dai pregiudizi della gente. Io e il mio amore incondizionato per la persona che sono.

Per chi non lo sapesse, infatti, è proprio dalla mancanza di amore verso sé stessa, dall’incredibile – ma reale – sensazione di non essere bella o perfetta che Adua è partita per arrivare a una terribile malattia, l’anoressia, che ha svelato la tossicità di molti dei suoi rapporti e che, dall’altra parte, ha svelato la natura affettuosa di altri.

Durante questo periodo buio lei e Gabriel Garko si sono lasciati, ma l’attore ha continuato a starle accanto, sostenendola e guidandola, continuando a coltivare un rapporto di stima e rispetto che Adua porta dentro il proprio cuore specialmente adesso che il periodo più tragico è alle sue spalle:

Pronta a regalare la mia storia a chi, come me, ha passato momenti bui e ne è uscito vittorioso, o a chi pensa di non farcela perché non vede l’immensa forza che tutti possediamo dentro.

Così ha chiosato, assicurando di mettere tutta sé stessa in questa avventura. Tuttavia, ai più attenti non è sfuggito il fatto che Gabriel Garko si sia chiuso nel silenzio: all’ex compagna e amica non ha lasciato né un like né un commento. Questione di riservatezza o disapprovazione per questo nuovo percorso all’interno della Casa?