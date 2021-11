Adele testimonial per Gucci, chioma riccissima e ruggito da vera leonessa

Adele non smette di sorprendere: la cantante, che in questo momento sta vivendo un momento di vera e propria rinascita, è la protagonista di una delle ultime campagne pubblicitarie di Gucci, che sembra immortalare il suo animo da combattente.

Adele, leonessa per Gucci

Adele è una delle testimonial della collezione “Gucci Aria”. I primi scatti della campagna sono stati diffusi su Instagram dall’account ufficiale della nota casa di moda: nelle foto scattate da Charlotte Wales – fotografa inglese che ha firmato le copertine di Vogue e Homme+ solo per fare qualche esempio, e che per l’occasione ha lavorato con la stylist Emma Alix Wyman – Adele è più bella che mai.

Negli scatti la cantante ha indossato una giacca a doppio petto di un rosso intenso, in abbinamento a un paio di pantaloni dritti e neri. Ma non sono certo (solo) gli abiti a colpire nel segno: Adele si è fatta ritrarre con una chioma riccissima, un make up che ricorda gli anni ’80, unghie lunghissime laccate di rosso, e un’allure da vera e propria leonessa (tanto da mimarne il ruggito in un altro scatto).

Nel giro di poche ore il post ha collezionato migliaia di like e commenti, e c’è già chi, a ragione, la definisce “iconica“.

Adele, regina glamour

Se da un lato la cantante sta collezionando un successo dietro l’altro – il suo ultimo album, 30, ha già venduto negli Stati Uniti più di tutti gli altri album usciti in America quest’anno – può essere considerata una vera e propria regina del glamour.

Star del momento e creatrice di tendenze, Adele di recente ha fatto parlare di sé per il look da primadonna sfoggiato

all’inaugurazione della stagione NBA: l’artista ha indossato un completo in pelle marrone che ha conquistato tutti. Ha scelto poi di abbinarlo a un cappotto firmato Louis Vuitton (dal valore di circa 4600 euro) e delle scarpe dello stesso brand. Non potevano mancare gli orecchini d’oro e l’ormai caratteristico tocco di eyeliner nero, una certezza da sempre nel suo make-up.

Adele, il sorriso ritrovato con Rich Paul

Accanto a lei, ormai da qualche mese, il fidanzato Rich Paul, con cui è uscita allo scoperto a settembre. La loro storia d’amore è nata dalle macerie del divorzio di Adele con Simon Konecki, definito da lei stessa come uno dei momenti più bui della sua vita: per cercare di superarlo e andare avanti ha trovato la musica come via di salvezza.

È nato proprio dal profondo dolore della separazione il brano Easy on Me, con il quale ha battuto ogni record. È forse da qui che è iniziata la sua rinascita: più in forma che mai, felice e appagata con sé stessa, Adele è cambiata profondamente, sia dentro che fuori. E oggi oltre a godere del successo del suo nuovo album, Adele può contare sull’appoggio di Rich Paul, il suo nuovo amore.