Addio a Toni Santagata: l’amore per la moglie Giovanna e il figlio Francesco

Un addio pesante, quello che siamo costrette a dare a Toni Santagata – pseudonimo di Antonio Morese – che avevamo avuto modo di vedere ospite a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone non poco tempo fa, in compagnia del suo grande amore Giovanna. Toni si è spento all’età di 85 anni il 5 dicembre: più di 62 milioni di dischi venduti, una vita dedicata alla musica, alle note. La sua vita sentimentale non è mai finita sulle pagine del chiacchiericcio in rosa, perché, con Giovanna, Toni aveva trovato l’anima gemella. Ed è stato davvero così: per sempre, fino all’ultimo giorno.

Addio a Toni Santagata: una vita di successi, amori e dolori

Cantautore e cabarettista d’eccezione, Toni Santagata ha avuto una vita costellata da successi. Indimenticabile la sua partecipazione a Canzonissima, che ha vinto nel ’74/’75. Alcuni brani li ricordiamo ancora oggi, come Lu Maritiello o Quant’è bello lu primm’ammore.

Toni Santagata, l’amore con Giovanna

A fine anni ’60, Toni aveva scelto di convolare a nozze con Giovanna Isola. Pugliese lui, milanese lei, si erano incontrati a Portofino. Per cinquant’anni, sono sempre stati insieme, l’uno la forza dell’altro, nelle tempeste e nelle difficoltà che sono sorte, come la perdita del figlio, Francesco Saverio. Giovanna si era innamorata dell’artista, della sua musica, delle sue parole.

Dopo pochi anni, nel 1970, Toni e Giovanna si erano sposati: non hanno atteso a lungo, scegliendo di giurarsi amore eterno. Dal loro matrimonio è nato il figlio Francesco Saverio: le gioie non sono mancate, così come purtroppo le difficoltà e i giorni difficili. Giovanna si era ammalata, e dopo tanto tempo, tra fede e sostegno, è guarita, rimanendo sempre uniti.

La scomparsa del figlio Francesco Saverio

Ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Toni aveva affrontato pubblicamente il dolore per la scomparsa del figlio Francesco, che aveva solo 50 anni. “Mio figlio non mi ha mai fatto capire se aveva qualcosa. Francesco forse sapeva, ma io non ho mai saputo niente. Mio figlio è stato un uomo straordinario, distribuiva idee a tutti”. Nell’agosto del 2020, Francesco è andato in ospedale: “Se n’è andato, e non è tornato più”.

Giovanna aveva ammesso di essersi mostrata più forte rispetto a Toni: “Ho cercato di non farmi vedere piangere”. Ciononostante, aveva colpito in modo incredibile la forza di questa coppia, del loro legame, della voglia di condividere l’allegria, di non lasciarsi abbattere. Ora che Toni non c’è più, Giovanna dovrà continuare a vivere nel ricordo dell’amore.