Addio Toffee, chi era la storica fan di Vasco Rossi, investita a 57 anni

Storica fan di Vasco Rossi, Toffee – al secolo Daniela Volponi – non ha mai smesso di rincorrere il suo idolo. Una delle fan più fedeli del Blasco, affezionata alla sua musica sin dal 1983, a cui purtroppo dobbiamo dire addio troppo presto: è stata investita e travolta da un’auto a soli 57 anni vicino a casa sua, sulla Statale Flaminia, mentre stava passeggiando con il suo cane.

Chi era Toffee: la fan storica di Vasco Rossi

Non ha mai perso un tour del suo mito, il rocker di Zocca. Dal 1983 lo ha sempre seguito in giro per l’Italia, a ogni costo. I fan più affezionati dell’artista conosceranno sicuramente Toffee, il cui soprannome era legato a una delle canzoni più famose di Vasco Rossi. Era anche piuttosto presente all’interno del fan club ufficiale: perché un mito lo porti nel cuore, e non te ne vuoi mai separare.

Una vita spezzata troppo presto: la Volponi aveva 57 anni, e stava portando a spasso il suo cagnolino quando un’auto l’ha travolta, mentre stava camminando sulle strisce pedonali. Non c’è stato nulla da fare per salvarla all’arrivo dei soccorsi. Una tragedia che tocca tutte noi, i fan stessi e Zocca, dove era “di casa”, e dove ormai conoscevano la passione della Volponi per il suo artista preferito.

Uno spirito rock, capelli neri, sorriso splendido per “Toffee la Solita” – così si era soprannominata sui social e nell’ambiente da tempo. Fan a dir poco scatenata: abitava a Falconara, ma era originaria di Ancona. Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio alla famiglia, anche del sindaco, che ha espresso tutto il suo sconcerto per un avvenimento che ha lasciato senza parole. Seguiranno ovviamente le indagini per far luce sulla vicenda.

Il sostegno a Vasco Rossi durante i tour e gli incontri

Toffee era tra le fan più sfegatate del Blasco. Tour, canzoni a memoria, concerti vissuti tra un sorriso e un brano, a fare l’alba creando memorie preziose. Emozioni pure, che tutte noi possiamo provare e sentire. Daniela Volponi e Vasco Rossi si erano incontrati per l’ultima volta in occasione del concerto ad Ancona, allo stadio del Conero. E proprio a Falconara e ad Ancona tutti conoscevano Toffee, e Toffee conosceva tutti, perché tra fan, si sa, c’è un rapporto speciale, un filo invisibile che unisce e mai separa.

Non aveva mai perso un tour – e non lo avrebbe fatto per nulla al mondo – e sul suo profilo Facebook le foto insieme a Vasco sono davvero tantissime. Felice, sempre con il sorriso, abbracciata al suo mito, che era più di un idolo: ormai, dopo tanti anni, non erano semplici conoscenti, ma amici. Perché il Blasco è noto per il rapporto profondo che ha con i suoi fan, un sostegno che dura da tutta la sua carriera, da quasi cinquant’anni.

Il prossimo novembre Toffee avrebbe compiuto 58 anni. Di lei rimane e rimarrà per sempre indelebile il ricordo. Una vita vissuta al massimo, con un sottofondo unico e speciale: la voce del Blasco. Nessuno potrà mai dimenticarla. Perché passioni così non muoiono mai: rimangono e ispirano.