L’attore David McCallum si è spento all’età di 90 anni, dopo una lunga e intensa vita tra set e famiglia. Lo abbiamo conosciuto e amato nelle vesti di medico legale della fortunata serie NCIS ma il suo curriculum vanta tanti fiori all’occhiello come la serie anni ’60 Organizzazione U.N.C.L.E. e Zaffiro e Acciaio, a tema fantascientifico. McCallum lascia la moglie Katherine Carpenter e i tre figli, uno dei quali – Peter – ha speso parole meravigliose per il suo papà.

David McCallum, l’addio commosso del figlio Peter

Ci sono volti che entrano nelle nostre case con gentilezza ed eleganza, con ironia e amorevolezza, al punto tale da diventare quasi parte della famiglia. David McCallum per la moglie Katherine e i figli Peter, Valentine e Paul era marito e padre esemplare, per tutti noi amanti delle serie televisive, invece, era soprattutto l’iconico dottor Donald Mallard di NCIS.

L’attore aveva 90 anni quando è morto lunedì 25 settembre 2023 presso il Presbyterian Hospital di New York, per cause naturali. La notizia ha fatto in breve il giro del mondo ma in particolare a colpire sono state le parole del figlio Peter, colme di dolore e tristezza per la perdita ma anche di gioia per tutti i bei ricordi che papà David gli ha lasciato: “Era il padre più gentile, simpatico, paziente e amorevole. Ha sempre messo la famiglia prima di se stesso. Attendeva con ansia ogni occasione per incontrare i suoi nipoti e aveva un legame unico con ciascuno di loro”, si legge nella dichiarazione pubblicata da People.

“Lui e il nipote più giovane, Whit, di 9 anni – prosegue la dichiarazione -, si potevano spesso trovare nell’angolo di una stanza durante le feste di famiglia mentre si cimentavano in profonde conversazioni filosofiche. Era un vero uomo rinascimentale: era affascinato dalla scienza e dalla cultura e avrebbe trasformato quelle passioni in conoscenza. Ad esempio, era in grado di dirigere un’orchestra sinfonica e (se necessario) poteva effettivamente eseguire un’autopsia, sulla base dei suoi studi decennali per il suo ruolo in NCIS“.

Il figlio Peter ha raccontato anche un momento molto toccante, accaduto poco prima della scomparsa dell’attore. Prima di andare a dormire ha chiesto alla madre Katherine se il padre stesse bene e lei ha risposto semplicemente “Sì, ma vorrei che avessimo avuto la possibilità di invecchiare insieme“. Tra McCallum e la moglie 79enne c’era una grande differenza di età, ma mai è stata d’ostacolo a un amore che è perdurato e cresciuto sempre più intensamente nel tempo.

David McCallum, l’amato dottor Mallard di “NCIS”

McCallum era di origine scozzese e aveva già recitato in alcune serie cult britanniche negli anni ’60 – come Operazione U.N.C.L.E. – ma la sua fortuna è arrivata quando si è trasferito negli Stati Uniti d’America. Lì ha cominciato a lavorare in produzioni di un certo livello, da film come La grande fuga e Una notte da ricordare a serie tv come The Outer Limits, The Sixth Finger e The Invisible Man.

Candidato agli Emmy per diversi ruoli, l’attore ha trovato il grande successo internazionale con NCIS, nella quale ha interpretato l’indimenticabile dottor Donald Mallard, eccentrico e bizzarro medico legale che ha accompagnato i telespettatori per moltissime stagioni.

“Per oltre vent’anni, David McCallum si è reso caro al pubblico di tutto il mondo interpretando il saggio, eccentrico e talvolta enigmatico dottor Donald ‘Ducky’ Mallard – hanno scritto i produttori esecutivi di NCIS Steven D. Binder e David North -. Ma per quanto i suoi fan lo amassero, coloro che hanno lavorato fianco a fianco con David lo amavano ancora di più. Era uno studioso e un gentiluomo, sempre gentile, un professionista consumato e che mai rinunciava a una battuta. Fin dal primo giorno, è stato un onore lavorare con lui e non ci ha mai deluso. Era, semplicemente, una leggenda. Era anche famiglia e ci mancherà profondamente”.

“Ha condotto una vita incredibile (…). Ci mancherà il suo calore e il suo accattivante senso dell’umorismo che illuminavano ogni stanza o palcoscenico in cui metteva piede, così come le storie brillanti che spesso condivideva da una vita ben vissuta – ha aggiunto la CBS in un comunicato – .Ci mancheranno il suo calore e il suo tenero senso dell’umorismo che illuminavano ogni stanza o palcoscenico in cui metteva piede, così come le storie brillanti che spesso condivideva da una vita ben vissuta. I nostri cuori vanno a sua moglie Katherine e a tutta la sua famiglia, e a tutti coloro che conoscevano e amavano David”.