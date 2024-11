Charlene di Monaco, col tailleur gioiello rosa alla Festa Nazionale

Fonte: Getty Images Charlene con Alberto di Monaco e i gemelli alla Festa nazionale 2024

Charlene di Monaco si presenta in rosa alla messa nella cattedrale Notre-Dame Immaculée che dà inizio alla Festa Nazionale che si celebra ogni anno il 19 novembre. Tutti i membri adulti della Famiglia Principesca si uniscono attorno al Principe Alberto, ma anche i suoi figli Jacques e Gabriella sono stati avvistati alla funzione religiosa.

Charlene di Monaco in rosa pastello alla Festa Nazionale

Charlene di Monaco e Alberto arrivano per ultimi nella cattedrale. La Principessa ha scelto il rosa pastello per la cerimonia. Infatti, ha indossato un tailleur pantaloni, color confetto, con giacca monopetto decorata con bottoni gioiello, e un graziosissimo cappellino indossato lateralmente con decori neri. Un look che ricorda più lo stile britannico che il suo gusto per i colori neutri e le forme minimal.

Sua figlia Gabriella invece indossa un cappotto celeste abbinato a collant e ballerine bianche. Mamma e figlia sono coordinate nella scelta dei toni pastello. Mentre Jacques porta come da tradizione la divisa.

La scelta dei look dai colori tenui da parte di Charlene ha stupito tutti, non solo perché è lontana dal suo stile, ma anche perché in netto contrasto con gli outfit austeri e dalle tonalità scure di Carolina di Monaco e Stephanie. Con quest’ultima la Principessa ha scambiato diverse battute in chiesa, ma c’è ancora un distacco netto con la sorella maggiore di Alberto. Come è noto, lei e Charlene non vanno molto d’accordo.

Jacques e Gabriella grandi protagonisti

Ma la moglie di Alberto non è l’unica protagonista della giornata, i gemelli catalizzano l’attenzione dei fotografi. Jacques e Gabriella posano per la foto ufficiale sulla scalinata del Palazzo e poi nel cortile della Rocca insieme a tutta la famiglia. E poi appaiono sulla finestra della Rocca insieme a mamma Charlene e papà Alberto per il saluto tradizionale.

