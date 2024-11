Sanremo 2025 tra novità e indiscrezioni: “Fedez all’Ariston” e Conti cambia le regole

Ormai manca pochissimo all’annuncio dei Big di Sanremo 2025 ma continuano a rincorrersi le voci sui possibili cantanti in gara. Ancora una volta è stato il giornalista Luca Dondoni a La Volta Buona a fare nomi e cognomi, tra cui inaspettatamente ha fatto capolino anche quello di Fedez. Ma non è l’unico.

Intanto Carlo Conti, da conduttore d’esperienza quale è, non perde occasione per donare al pubblico trepidante qualche “chicca” su questa nuova edizione dell’era post-Amadeus. Un modo per tenere alta l’attenzione che funziona alla grande. Così in occasione del suo intervento alla Milano Music Week ha rivelato alcune novità del suo Festival.

L’ipotesi Fedez a Sanremo 2025

Si tratta sempre di indiscrezioni e vanno prese per quel che sono, ma è bene tenere a mente che Luca Dondoni è ben addentro alle dinamiche del Festival di Sanremo. Nuovamente ospite a La Volta Buona, in collegamento dallo studio in cui registra il suo podcast, il giornalista è stato incalzato dalla padrona di casa Caterina Balivo. La curiosità è tanta e, in fondo, la consueta domanda della conduttrice è quella che in molti si stanno ripetendo da mesi: chi ci sarà a Sanremo?

“Metterei l’occhio su Bresh, Matteo Bocelli, Maria Mirage, Arisa e anche su un Raf e su un Britti, che pare stiano sobollendo”, aveva già rivelato in diretta qualche settimana fa. Nella puntata del 21 novembre, però, ha fatto capolino un nome piuttosto “caldo”: Fedez. Un’indiscrezione che fa il paio con quella che già circolava a proposito della presenza del rapper ed ex di Chiara Ferragni insieme al “nemico giurato” Tony Effe (cosa piuttosto improbabile).

Il giornalista ha precisato che si parla anche di Emis Killa (dando per certa la presenza dei due rapper “al 90%”), al suo primo Festival di Sanremo, e di quattro artiste molto amate dal pubblico: Francesca Michielin, Rose Villain, Serena Brancale e Anna Pepe.

Le novità del Festival di Carlo Conti

Il metodo-Amadeus ormai ha fatto scuola e Carlo Conti, nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo, lo segue alla lettera. Poche informazioni (ma buone) per tenere il pubblico sulle spine, fino all’annuncio degli annunci: quello della lista ufficiale dei Big in gara. Tra un’indiscrezione e l’altra ormai il quadro sembra piuttosto chiaro, ma Conti ovviamente non può sbilanciarsi al momento in attesa di domenica 1 dicembre quando scopriremo tutti i nomi al TG1 delle 13.30.

Ma cosa ha rivelato, dunque? Conti in trasferta a Milano ha spiegato “Avevamo previste 24 canzoni ma le aumenteremo” e “Non ne potrò mettere 40 perché poi deve iniziare il DopoFestival e non posso andare oltre”. Brutte notizie per chi sognava un’edizione che inizia a ora di cena e finisce ben dopo lo spuntino di mezzanotte.

Un’altra novità riguarda la serata delle cover che, come già annunciato, non influirà sulla classifica generale ma rappresenta una sorta di gara a sé, nella quale i cantanti possono scegliere liberamente il brano e gli artisti con cui esibirsi, come di consueto. “Nella serata delle cover i cantanti in gara potranno fare duetti tra loro – ha spiegato il direttore artistico -. L’idea è che possono cantare tra di loro, fare un duetto, fare una canzone sola visto che quella sera gareggia la cover”.