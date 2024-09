Maria Montessori – La nouvelle femme è il secondo film scritto e diretto da Léa Todorov. Il suo debutto risale a dieci anni fa, ormai. Un progetto ben differente, il documentario Saving Humanity During Office Hours. La protagonista è Jasmine Trinca, che interpreta la celebre educatrice, nota nel mondo per il metodo che porta ancora oggi il suo nome.

Maria Montessori – La nouvelle femme, trama e cast

Il film è ambientato nella prima parte del Novecento. Volge lo sguardo al personaggio fittizio di Lili d’Aengy, interpretata da Leila Bekhti, cocotte parigina che decide di lasciarsi tutto alle spalle, scappando dalla splendida e dannata capitale francese. Vorrebbe infatti riuscire a tutelare la propria reputazione. Si è resa conto che sua figlia Tina, interpretata da Rafaëlle Sonneville-Caby, ha un disturbo dell’apprendimento. Teme che ciò possa ledere alla sua attivissima vita mondana. Decide così di nasconderla, rifugiandosi a Roma.

Nella capitale romana, però, la sua vita viene sconvolta dall’incontro con Maria Montessori che, come detto, ha il volto di Jasmine Trinca. Scopre quello che è il suo metodo rivoluzionario, che mira a tendere una mano ai bambini con difficoltà di apprendimento. Le due legano particolarmente, ma Lili ignora che la sua nuova amica nasconda un segreto a sua volta. Si tratta di un figlio nato al di fuori del matrimonio.

Fonte: Ufficio Stampa

Le due donne inizieranno a fidarsi sempre più l’una dell’altra, aiutandosi a vicenda per riuscire a trovare il proprio posto nel mondo. Da una parte Lili tenterà di rivalutare in toto la propria vita. Dall’altra, invece, Maria proverà a fare la storia. Di seguito riportiamo il cast principale al completo:

Jasmine Trinca: Maria Montessori;

Leila Bekhti: Lili D’Alengy;

Rafaëlle Sonneville-Caby: Tina;

Raffaele Esposito: Giuseppe Montesano;

Laura Borelli: Carlotta;

Nancy Huston: Betsy;

Agatha Bonitzer: Clarisse;

Sebastian Pouderoux: Jean;

Pietro Ragusa: Principe;

Raffaella Ducray Giordano: Anna;

Georgia Ives: Georgia;

Stefano Abbati: Professor Lombroso;

Gianfranco Poddighe: Baccelli;

Renato Sarti: Alessandro Montessori.

Una lotta per le donne

Il film non si limita a raccontare la storia di due donne. Le erge a esempio e le pone al centro di un racconto femminista e illuminante. Ciò che Maria Montessori ha ottenuto è stato frutto di una dura battaglia agli inizi del secolo scorso. Riuscire a esprimersi, farsi ascoltare e rispettare in un mondo che, più di oggi, era declinato unicamente al maschile, ha rappresentato un tassello in più nella battaglia per l’eguaglianza dei diritti.

Léa Todorov sfrutta come escamotage l’incontro tra Maria Montessori e Lili d’Alengy. Un confronto e scontro tra mondi differenti, che aiuta a evidenziare dinamiche reali, vergogne sociali che portavano a scelte dolorose. Un nuovo approccio all’insegnamento, davvero per tutti, si trasforma in un nuovo approccio alla vita in società.

Fonte: Ufficio Stampa

Immemore il ricordo di Maria Montessori, la cui Opera è stata fondata per sua volontà nel 1924, con Regio decreto dell’8 agosto. Mira a promuovere la formazione degli insegnanti su scala nazionale e internazionale. Il tutto con al centro il metodo ma anche e soprattutto il continuo approfondimento del pensiero educativo.