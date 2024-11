Grande Fratello, Shaila Gatta in crisi: le lacrime e lo sfogo con Lorenzo Spolverato

Come ogni edizione che si rispetti, anche quest’anno al Grande Fratello montano le dinamiche amorose. I protagonisti, in questo caso, sono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che di caos nella Casa ne hanno creato, e non poco. Dapprima hanno “tradito” i rispettivi “partner” (definizione da prendere con molteplici pinze) – Javier Martinez e Helena Prestes – poi, spediti in Spagna Gran Hermano, la passione è scoppiata. Un rapporto che cresce, nonostante per alcuni sia più un pretesto per far parlare di sé che altro, e lo dimostrerebbero le ultime ore trascorse da Shaila in totale crisi. Lorenzo è lontano (o meglio, separato nel tugurio) e lei, tra lacrime e sfoghi, ha ammesso di esserne innamorata.

Shaila Gatta ammette di essere innamorata

Tutto è iniziato la domenica quando, prendendo il sole in giardino con Ilaria Galassi, Amanda Lecciso e Stefano Tediosi, l’ex Velina di Striscia la Notizia ha cominciato a piangere. Un pianto dovuto alla mancanza che sente per Lorenzo Spolverato, qualcosa che per sua stessa ammissione non provava da tempo.

“Mi manca proprio. È pazzesco, non sono abituata. Mi fa stranissimo – ha spiegato Shaila Gatta -. Mi sento vuota. Come se fossi tornata indietro con gli anni. È strano. Lo so che è di là [in tugurio, ndr], ma raggiungere la consapevolezza che c’è una persona che mi manca è una cosa che io pensavo di non poter più vivere. Per me non esiste nessuno migliore di lui”. Parole piuttosto “forti”, considerato che in fondo questo rapporto è ai suoi albori: “A me fa stare male quando lui mi dice: ‘Perché io?’. È lì che vedi il bimbo. Ma come perché io? Perché sono innamorata di te anche se non lo sa ancora. Il mio cuore ha scelto lui perché evidentemente è speciale”.

Le insicurezze non mancano (da parte di lui, ha spiegato), eppure sente di potergli dire frasi come “Ho scelto te perché tutte queste persone non hanno quello che hai tu dentro” e ancora “Non è solo il fatto di come mi sento con te, ma di chi sono con te che mi rende una persona completa”.

Il lungo sfogo con Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta ha ammesso di essere innamorata di Lorenzo Spolverato che, tra l’altro, è stato spesso e volentieri criticato per il suo comportamento all’interno della Casa. Certi atteggiamenti “prevaricatori” e “aggressivi”, specialmente nei confronti di Helena Prestes, non sono piaciuti al pubblico.

Eppure lei non vede tutto questo, vivendo la “lontananza” dal coinquilino in modo piuttosto spiacevole. Shaila in totale crisi ha trascorso molto tempo appoggiata alla porta che li separa, un modo per attenuare la mancanza che questo lunedì si è trasformato in uno sfogo su quelle emozioni “represse” nel tempo, che sono venute a galla in una giornata “no”. “Ci sono delle cose che purtroppo non posso raccontare, neanche stavolta mi permette di essere libera. Non riesco, mi spiace ma non riesco proprio”, ha ammesso sottolineando una fragilità che la accompagna da sempre, precedente alle situazioni e alle dinamiche da reality del Grande Fratello.