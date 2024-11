Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

È accaduto qualcosa di decisamente particolare nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 20 novembre. Prima di procedere al lancio del video di un’esterna, con protagonisti Gemma Galgani e Fabio, Maria De Filippi ha voluto fare una premessa.

Ha spiegato come di certo le immagini avrebbero colpito tutto. Lei le ha viste per la prima volta insieme a corteggiatori, pubblico e opinionisti, ma le era stato detto di prepararsi: “Mi dicono che questo video è forte. La persona che è venuta a raccontarmi mi ha detto ‘mi vergognerei un po’’. Io non l’ho visto”.

L’esterna di Gemma Galgani e Fabio

In questa esterna possiamo dire che Fabio sia stato travolto, come tutti gli spettatori del resto, dalla travolgente passione dimostrata da Gemma Galgani. La donna lo ha fatto accomodare, per poi togliersi dapprima le scarpe e poi le calze. Dopo aver ricevuto dei complimenti da lui per le sue gambe.

Il tutto mentre nel solito piccolo riquadro in basso le reazioni di Tina Cipollari non sono di certo mancate. Dalle sedie al divano, con una calza usata come benda sugli occhi del corteggiatore. Sul tavolino di fianco ci sono un po’ di ingredienti e, con tono sensuale, lei cosparge un po’ di cioccolata sulle sue labbra e poi su quelle di Fabio. Scatta il primo bacio di una lunga serie, passando dal dolce al piccante, con tanto di peperoncino proposto al corteggiatore bendato, fino alla panna.

Nel riquadro in basso si vede la Galgani sorridere divertita, mentre il resto dello studio sgrana gli occhi. Fabio non si è tirato indietro dinanzi a quest’esterna così ben studiata. È stato al gioco e ha colto al balzo l’opportunità datagli. Se lei infatti intendeva baciarlo a stampo, lui ha aggiunto una netta dose di passionalità extra, per così dire.

Il commento di Tina Cipollari

In studio la reazione a questo video è di quelle prevedibili. Lo sgomento generale è interrotto da Gianni Sperti, che sottolinea come Gemma si sia anche lasciata andare a degli ansimi. Maria De Filippi è divertita e curiosa. Le chiede, dunque, perché si sia lasciata andare a questo momento.

Gemma, dal canto suo, aveva intenzione di provocarlo e vedere tutto ciò a cosa avrebbe portato, nella speranza di ricevere un bacio passionale, puntualmente arrivato.

Non poteva mancare ovviamente il commento di Tina, “acerrima nemica” televisiva: “Io sono sconvolta. Hai fatto peggio di tutto il resto. (…) Lui l’ha baciata con quell’ardore soltanto perché era bendato. Non vedeva chi aveva davanti. In quel momento puoi immaginare chiunque”.

Il tono sembra quello solito, con la Cipollari all’attacco senza freni. La situazione però sfugge un po’ di mano. Provocando, chiede a Gemma se si sia rivista: “Facevi ribrezzo, come nel momento in cui ti sei tolta le calze”. Tutto però si risolve in un mix di risate e applausi.