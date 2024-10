Fonte: Getty Images Maria De Filippi

Il 24 ottobre 2024 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne, seguitissimo dating show che da decenni appassiona i telespettatori di Canale 5. Gli ultimi due episodi della trasmissione televisiva, però, non hanno visto come protagonisti, come sempre, le dame e i cavalieri del trono over o i corteggiatori e i tronisti di quello classico, ma sono state messe in onda delle puntate speciali con protagoniste le coppie che hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, che ha avuto molto successo e si è conclusa martedì scorso.

I fidanzati e le fidanzate che hanno diviso le loro strade sul famoso tronco della trasmissione televisiva, quindi, si sono potuti rincontrare e confrontarsi, a volte, arrivando anche a dei nuovi scontri. Uno di loro, Alfred Ekhator, ha improvvisamente lasciato lo studio televisivo e, preso dalle emozioni, ha cominciato a tirare pugni dietro le quinte. La reazione di Maria De Filippi non si è fatta attendere.

Alfred Ekhator, pugni dietro le quinte di Uomini e donne

L’appuntamento del 24 ottobre 2024 di Uomini e donne è stato, in realtà, completamente dedicato a Temptation Island, con il secondo speciale in cui le ex coppie si sono confrontate dopo la fine dell’esperienza nel programma televisivo. Tra di loro, anche Alfred Ekhator e Anna Acciardi, che hanno lasciato il reality show estivo separati, dopo che lui si è lasciato andare a un bacio con la tentatrice Sofia Costantini. A distanza di un mese e mezzo i due si sono trovati faccia a faccia in uno studio televisivo e la ragazza ha scoperto che il suo ex fidanzato aveva spinto oltre la sua conoscenza, a livello fisico, con la ragazza conosciuta nel programma televisivo.

Una circostanza, questa, che, ovviamente, non ha lasciato Anna Acciardi indifferente, al contrario, la ragazza si è lasciata andare a uno sfogo nel corso, della scorsa puntata del dating show, parlando con Maria De Filippi: “Questo volergli tanto bene, mi porta a stare tanto male. Non riesco ad attivare questo meccanismo di difesa ecco… Faticoso lasciare una persona che non vuoi lasciare perché devi, perché sai che è giusto così… Non riuscire a ottenere quel minimo di rispetto”.

Qualche tempo dopo aver sentito queste parole dell’ex fidanzata, Alfred Ekhator ha lasciato improvvisamente lo studio televisivo e, sentiti dei tonfi da dietro le quinte, le telecamere hanno cominciato a seguirlo, rivelando che stava tirando dei colpi e, in seguito, ha cominciato a piangere. Gianni Sperti ha commentato con ironia quanto accaduto: “Forse aveva un appuntamento con un’altra ed è saltato” e anche Tina Cipollari non è sembrata apprezzare il suo gesto: “Che reazione, mamma mia”.

Maria De Filippi interviene su Alfred Ekhator

Alfred Ekhator ha avuto una forte reazione, nell’ultima puntata di Uomini e donne, dopo uno sfogo della sua ex fidanzata. Quando è stata inquadrato in lacrime dietro le quinte del programma televisivo, Anna Acciardi stava per raggiungerlo, ma è stata bloccata da Maria De Filippi: “Ti stavi alzando? Prima piangevi di fronte a lui parlando con me, non ha detto ‘A’, hai appena detto un’altra cosa ‘Devo imparare anche a volermi bene’, se ha bisogno di te, alza il lato B, viene e te lo dice”.

La conduttrice televisiva ha fermato il gesto d’affetto dell’ex fidanzata del ragazzo, invitandola a rispettarsi: “Non sei sua madre, eri la sua fidanzata, non sei sua sorella, tu non puoi essere la sua famiglia”. Quando lei ha ribattuto ai suoi consigli: “Non giustifico nulla, solo che io lo conosco”, la conduttrice televisiva ha ulteriormente spiegato il suo parere a riguardo: “Tu stai bene? Tu te la cavi?… Non ti preoccupare che starà bene. Basta. Per una volta, stai ferma”.