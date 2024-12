Dapprima indicato come conduttore dello speciale di Rai1, Stefano De Martino sarà in studio ma per fare tutt'altro

Grande attesa per la serata evento in onda su Rai1 il 23 dicembre, organizzata per celebrare l’apertura dell’Anno Santo 2025. Lo spettacolo, fatto di musica, tradizione e spettacolo, sarà condotto da Antonella Clerici e, contrariamente a quanto ipotizzato nelle ultime settimane, Stefano De Martino non affiancherà la conduttrice di Legnano, ma sarà presente in qualità di ospite, insieme ad altri grandi nomi dello spettacolo italiano, come Gianni Morandi – fresco ottantenne – e l’amatissimo Alberto Angela.

Il ruolo di Stefano De Martino nello Speciale di Rai1

La scelta di affidare la conduzione esclusiva ad Antonella Clerici non sorprende. La sua esperienza nel gestire grandi eventi televisivi è consolidata, proprio come richiede una serata di questa portata. Con programmi come È sempre mezzogiorno e The Voice Kids, oltre al successo decennale de La Prova del Cuoco, Clerici ha dimostrato di essere una figura carismatica e amata dal pubblico italiano, in grado di trasmettere calore umano e professionalità allo stesso tempo.

Anche se non sarà alla conduzione, Stefano De Martino avrà un ruolo importante come ospite. Il presentatore di Affari Tuoi e noto volto televisivo, continua a essere molto impegnato in questa fase della sua carriera. Dal 26 al 29 dicembre, infatti, sarà sul palco con il suo spettacolo teatrale, confermando la sua versatilità tra televisione e teatro. Non è la prima volta: si tratta infatti della ripresa della tournée che era già finita e che ora riprende con un nuovo ciclo di date.

Gli altri ospiti della serata

Accanto a De Martino, ci sarà Gianni Morandi, gigante della musica italiana e reduce dai festeggiamenti per i suoi 80 anni. L’artista di Monghidoro, che di recente ha celebrato i 70 anni della televisione italiana con il programma Evviva e si prepara a pubblicare un nuovo album, porterà sicuramente il suo inconfondibile carisma e il suo talento sul palco.

E ancora Alberto Angela, l’amatissimo divulgatore scientifico che, pochi giorni dopo, il 25 dicembre, condurrà il tradizionale appuntamento natalizio su Rai1 intitolato Stanotte a Roma. Durante l’evento del 23 dicembre, Angela racconterà la storia di un presepe settecentesco napoletano di straordinaria bellezza e significato storico, donato dai coniugi Cataldo.

La serata sarà trasmessa dagli studi Rai di Milano, gli stessi in cui Antonella Clerici registra È sempre mezzogiorno, ma includerà anche importanti collegamenti esterni. Tra questi, anche quello con la Basilica di San Pietro, dove il cardinale Mauro Gambetti interverrà in diretta per parlare dell’apertura della Porta Santa, un momento cardine delle celebrazioni per l’Anno Santo.

Il cuore dello show sarà un viaggio nella tradizione musicale natalizia, con brani che evocheranno il calore e la magia del Natale. L’evento, quindi, si propone non solo come una celebrazione dell’Anno Santo, ma anche come un’occasione per riunire il pubblico italiano intorno a valori di condivisione, pace e speranza. Grazie alla presenza di artisti di grande talento e a un’impeccabile organizzazione, la serata promette di essere un successo, capace di catturare l’attenzione del pubblico storico di Rai1. L’appuntamento è per la prima serata del 23 dicembre, con la conduzione di Antonella Clerici per l’apertura dell’Anno Santo, insieme a tanti grandissimi ospiti.