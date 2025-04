Serena Autieri, il maxi tailleur per la cerimonia del disvelamento delle torce olimpiche

Fonte: IPA Serena Autieri, 10 look che hanno fatto la storia tra stile e eleganza

Serena Autieri ha rappresentato l’Italia all’Expo di Osaka 2025, partecipando sia all’inaugurazione del Padiglione dedicato al nostro Paese, sia conducendo la cerimonia di disvelamento delle torce olimpiche e paralimpiche di Milano Cortina 2026. Una madrina d’onore che si è detta grata ed emozionata per aver avuto l’opportunità di rappresentare l’Italia e che, per l’occasione, ha scelto un look super raffinato in maxi tailleur.

Serena Autieri, il look impeccabile con maxi tailleur per la cerimonia ad Osaka

Da sempre uno dei volti più amati della televisione e del cinema nostrano, Serena Autieri è davvero un vulcano di talento ed energia: conduttrice, cantante e attrice di successo, è apprezzata anche per il suo sorriso, per la sua proverbiale professionalità e per il suo stile sempre femminile e curato, fatto di capi basic ma sempre molto personali, che lei indossa in maniera esemplare. Non stupisce dunque che, per partecipare alla cerimonia di disvelamento delle torce olimpiche e paralimpiche per Milano Cortina 2026 abbia scelto di indossare un elegante maxi tailleur blu notte con abbottonatura doppiopetto che le calzava a pennello.

Fonte: Ufficio Stampa Milano Cortina 2026

L’evento, tenutosi in contemporanea con la Triennale di Milano, ha visto la partecipazione di personalità di rilievo tra cui il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il Commissario di Expo Mario Vattani e l’Amministratore Delegato di Milano Cortina 2026, Andrea Varnier.

Le torce rivelate durante una solenne celebrazione sono state portate sul palco dalle campionesse Carolina Kostner, vincitrice del bronzo olimpico nel pattinaggio di figura, e Martina Caironi, vincitrice di 3 medaglie d’oro e 4 d’argento ai Giochi Paralimpici nell’atletica leggera.

Fonte: Ufficio Stampa Milano Cortina 2026

Serena Autieri, chiamata a condurre la cerimonia, è apparsa visibilmente emozionata e ha dichiarato: “Sono davvero contenta di aver preso parte a questo momento così importante. È un onore che si aggiunge a quello di aver fatto da madrina all’apertura del padiglione italiano di Expo. Sono entusiasta di aver rappresentato l’Italia in un’occasione tanto speciale”.

La cerimonia, che ha visto un momento canoro molto bello in cui Serena si è esibita con la Banda dei Carabinieri cantando l’inno italiano e accennando Nel blu dipinto di blu, ha rappresentato un passo significativo verso le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 e ha sottolineato al meglio l’impegno e la dedizione dell’Italia nell’accogliere gli atleti e i visitatori che giungeranno nel nostro Paese da tutto il mondo.

Fonte: Ufficio Stampa Milano Cortina 2026

Le madrine delle cerimonie e lo stile delle torce di Milano Cortina 2026

Il disvelamento delle torce olimpiche e paralimpiche di Milano Cortina 2026 è avvenuto in contemporanea sia ad Osaka, con Serena Autieri madrina e conduttrice della cerimonia, sia alla Triennale di Milano, accendendo di fatto il count down ufficiale per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Madrine d’eccezione dei due eventi sono state quattro straordinarie atlete capaci di scrivere pagine indimenticabili nella storia dei Giochi: a Milano hanno accompagnato le torce le atlete Stefania Belmondo, vera e propria leggenda Olimpica nonché ultima tedofora di Torino 2006, e la campionessa Paralimpica Bebe Vio, mentre a Osaka, ci sono state come già accennato Martina Caironi e Carolina Kostner.

Le due torce rappresentano un vero e proprio tributo all‘italian design: per il loro stile minimal sono state chiamate Essential e sono state realizzate da Eni, premium partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, in collaborazione con Versalis, official supporter dei Giochi. La loro forma essenziale inoltre esalta la centralità dell’immagine della fiamma olimpica, simbolo della luce che brilla dentro gli atleti, ed è il perfetto equilibrio tra tecnologia, innovazione e sostenibilità.

Le due versioni presentano la stessa forma ma sfuature diverse e sono state realizzate appositamente per rappresentare una i Giochi Olimpici Invernali e l’altra i Giochi Paralimpici Invernali. Entrambe hanno una finitura riflettente e cangiante, ma la torcia Olimpica presenta sfumature verdi e blu, quella Paralimpica è realizzate in sfumature bronzo.