Rudi dei Cesaroni contro la serie: “Ho fatto da comparsa, forse non ci sarò ancora”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Niccolò Centioni

Il finale de I Cesaroni – Il ritorno è stato accompagnato da non poche polemiche. Fra chi non ha apprezzato alcune scelte legate alla sceneggiatura c’è anche Niccolò Centioni, alias Rudi. Un personaggio molto amato della serie che, secondo i fan e secondo l’attore stesso, non ha ricevuto abbastanza spazio.

Niccolò Centioni critica I Cesaroni 7

Il ritorno sul piccolo schermo de I Cesaroni era attesissimo, ma non tutto è andato come speravano i fan e i protagonisti dello show. Le puntate infatti non hanno ottenuto gli ascolti altissimi che molti si aspettavano, complice l’effetto nostalgia, e la serie tv ha chiuso i battenti in anticipo, lasciando molte storie in sospeso e senza la certezza che ci sarà un ritorno.

Dopo il finale del 1 giugno a parlare della fiction è stato Niccolò Centioni, l’attore che per anni ha prestato il volto a Rudi, figlio di Giulio Cesaroni (Claudio Amendola) e fratello di Mimmo e Marco. In una serie di Stories pubblicate su Instagram, Niccolò ha ammesso di non aver apprezzato il pochissimo spazio che nella serie è stato dato al suo personaggio. Mentre gli altri personaggi hanno subito una evoluzione, infatti, Rudi Cesaroni non ha avuto una sua storyline con cambiamenti e intrecci narrativi.

L’attore ha spiegato di essere rimasto sorpreso quando ha sfogliato la sceneggiatura della nuova stagione de I Cesaroni. Il motivo? Il suo personaggio, considerato per anni un elemento chiave dello show, era assente.

“Quando ho letto il copione mi è preso un colpo perché, sfogliavo e sfogliavo, non c’ero praticamente mai – ha confidato su Instagram -. Come è possibile? Un personaggio principale, non c’è più”.

“Volevano rifare i Cesaroni con quanti più Cesaroni possibile – ha aggiunto Niccolò – e quelli che ci dovevano essere, tipo me, non si sa per quale motivo sono stati praticamente ‘scansati’. Ho fatto la comparsa”.

L’attore ha poi spiegato di aver accettato di prendere parte a I Cesaroni 7 per tornare a lavorare, dopo un periodo di lontananza dal piccolo schermo, ma anche per regalare una nuova gioia a tutti i fan della famiglia della Garbatella. “Per gratitudine, per rispetto e per soldi ovviamente. La serie mi ha dato un gran successo, non posso negarlo, non sputo nel piatto in cui ho mangiato per anni”.

Il futuro de I Cesaroni

Niccolò Centioni ha poi parlato del futuro dello show. L’attore ha spiegato che, se le cose non cambieranno, non prenderà parte alla prossima stagione de I Cesaroni.

“Farò molta attenzione perché, se dovessi esserci per poco, come è successo in questa, dovranno cercarsi un altro Rudi”, ha chiarito.

Nel frattempo non è ancora chiaro cosa succederà e se la produzione rinnoverò I Cesaroni. Il ritorno della serie tv su Canale 5 infatti aveva ottenuto ottimi ascolti con 3.486.000 spettatori e uno share del 22,6%. Poco dopo però, puntata dopo puntata, si è verificato un calo, sino ad arrivare al 13% di share e 2.164.000 spettatori raggiunti nell’ultima puntata. Dati che potrebbero abbassare la possibilità di registrare una ottava stagione con protagonista la famiglia della Garbatella.