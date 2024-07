Robert Downey Jr. tornerà in Avengers Doomsday e Secret Wars: l’annuncio a sorpresa

Fonte: IPA Robert Downey Jr.

I fan dell’universo Marvel possono finalmente gioire. A 5 anni dalla sua ultima apparizione in un film Avengers, Robert Downey Jr. tornerà in un film dedicato ai supereroi più amati di sempre. Il suo ruolo, però, sarà ben diverso da quello di Iron Man. Ad annunciarlo lo stesso attore durante il panel al Comic-Con di San Diego.

Robert Downey Jr. torna tra gli Avengers con un ruolo particolare

Sono passati cinque anni da quando i fan degli Avengers di tutto il mondo hanno dovuto salutare definitivamente il personaggio di Iron Man. Il ricchissimo e irriverente supereroe interpretato da Robert Downey Jr. fin dal 2008, ha lasciato un enorme vuoto nei fan dopo la sua scomparsa in Avengers: Endgame.

Una morte sospettata da molti, ma accettata di buon grado da pochissimi. Downey Jr. è infatti uno degli attori che ha portato in alto l’universo Marvel, e, ora, tornerà a farlo risplendere. Durante il Comic-Con di San Diego, infatti, durante il panel dedicato a Disney il presidente della Marvel Studios Kevin Feige ha regalato una piccola anteprima dei prossimi film in produzione, regalando agli spettatori un annuncio inaspettato: il volto di Iron Man tornerà con un ruolo d’eccezione in due film.

Downey, nascosto sotto la maschera di Dottor Doom, è salito sul palco è si è rivelato scatenando l’entusiasmo dei presenti. Sarà lui a dare il volto del Dottor Destino, amatissimo villain di molti eroi Marvel e nemesi di Mr. Fantastic, nei prossimi due film intitolati Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars previsti per il 2026 e il 2027.

“Nuova maschera, stesso compito. Cosa vi avevo detto? Mi piace interpretare personaggi complicati” ha commentato l’attore sul palco del Comic-Con.

Fonte: IPA

Grande ritorno anche di Anthony e Joe Russo, già direttori di Avengers: Endgame, che lavoreranno a entrambi i film. “ C’è un personaggio molto importante e necessario per rendere giustizia a Secret Wars. Abbiamo bisogno del più grande attore del mondo.” hanno commentato: a giudicare dal calore del pubblico, pare proprio che Robert Downey Jr. sia la scelta giusta.

Robert Downey Jr. nei film Marvel

Fin dal primo film di Iron Man uscito nel 2008, Robert Downey Jr. ha saputo stregare il pubblico con la sua interpretazione di Tony Stark nonostante il suo carattere difficile e le scelte spesso discutibili. Un personaggio amatissimo che, nel 2019, ha salutato ufficialmente il suo pubblico.

Da quel momento Robert Downey Jr. ha continuato la sua carriera confermandosi uno degli attori più talentuosi e amati degli ultimi anni tanto da ottenere il premio Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Lewis Strauss, ex-ammiraglio e presidente della Commissione per l’energia atomica degli Stati Uniti d’America, nel film di Nolan Oppenheimer.

Nonostante l’enorme successo ottenuto anche senza la nomea di Tony Stark, l’attore non ha mai negato di essere favorevole a un suo possibile ritorno nel franchise dei supereroi: “È semplicemente e follemente nel mio DNA. Probabilmente il personaggio più simile a me che abbia mai interpretato, anche se è molto più figo di me. Sono diventato sorprendentemente aperto all’idea.” Aveva raccontato in un’intervista. Ora potremo finalmente rivederlo, anche se nei panni di un supercattivo.