Obbligo o verità, anticipazioni del 31 marzo: gli ospiti della seconda puntata

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi conduce "Obbligo o verità"

Alessia Marcuzzi torna nella prima serata di Rai 2 per il secondo appuntamento di Obbligo o verità, il nuovo talk show che, ispirandosi al celebre gioco con cui tutti abbiamo avuto a che fare nel corso dell’adolescenza, mette alla prova gli ospiti tra giochi divertenti e piccole grandi confessioni.

Un programma ispirato all’originale francese Action ou Vérité che, anche in questa seconda puntata del 31 marzo 2025, è pronto a ospitare al tavolo tanti, interessantissimi ospiti.

Anticipazioni “Obbligo o verità”, gli ospiti del 31 marzo

Alessia Marcuzzi è pronta per aprire le porte della seconda puntata di Obbligo o verità, il talk che la vede conduttrice tra risate, confessioni e grande divertimento.

Dopo una prima puntata di esordio che ha visto come ospiti, tra gli altri, nomi del calibro di Geppi Cucciari, Paola Iezzi, Asia Argento e Selvaggia Lucarelli, nella serata di lunedì 31 marzo le confessioni potrebbero farsi ancora più intriganti.

A prendere parte a questo nuovo appuntamento, ci sono infatti Amanda Lear, il comico e attore Maurizio Lastrico, ma anche Rocío Muñoz Morales, che potrebbe aprirsi a confessioni riguardo agli ultimi gossip legati alla relazione con Raoul Bova, la presentatrice radiofonica Ema Stokholma ed Eleonora Abbagnato.

Aggiungendo un tocco sportivo alla serata, vedremo anche Federico Balzaretti, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, oltre alla già consacrata partecipazione di Herbert Ballerina. Nel corso della serata farà la sua apparizione anche Alba Parietti, oltre al ritorno di Max Felicitas in una veste del tutto inedita e pronta a sorprendere il pubblico.

“Obbligo o verità”, le regole del gioco

Proprio come accaduto nel corso della prima puntata, gli ingredienti principali di Obbligo o verità sono momenti leggeri e scherzosi alternati a confessioni più profonde e inaspettate.

Il cuore della programma è, naturalmente, l’obbligo o verità. Un momento in cui un ospite scelto casualmente dovrà rispondere con sincerità a una domanda scomoda oppure affrontare un obbligo: una prova divertente e spesso surreale organizzata su misura per il malcapitato.

Fonte: IPA

Spazio poi al Solo tu, uno dei momenti più attesi in cui l’ospite prescelto si sottopone a una raffica di domande e obblighi personalizzati: un modo per raccontarsi e rivelare, forse, alcuni degli aspetti più profondi della propria personalità e della propria esperienza personale e lavorativa.

Durante la prima puntata, questo momento ha saputo regalare alcuni dei passaggi più memorabili e commentati all’interno dei social: c’è quindi grande curiosità su cosa può riservare questa seconda serata.

Dove e quando vedere “Obbligo o verità”

Per chi non volesse perdere la seconda puntata del nuovo talk show di Alessia Marcuzzi, l’appuntamento con Obbligo o verità, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Rai in collaborazione con Fremantle, è fissato per lunedì 31 marzo in prima serata alle 21.20 su Rai 2 e RaiPlay, dove rimane fruibile anche per i giorni successivi alla messa in onda.

Il nuovo prodotto di intrattenimento Rai 2 vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale del programma, che raccoglie i commenti degli utenti in tempo reale, creando la possibilità di commentare e divertirsi insieme ad altri utenti.