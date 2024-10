Ninfa dormiente, il romanzo da cui è tratta la serie con Elena Sofia Ricci

Fonte: Fabrizio de Blasio Gianluca Gobbi, Elena Sofia Ricci e Giuseppe Spata in "Ninfa dormiente - I casi di Teresa Battaglia"

Elena Sofia Ricci è tornata a rivestire il ruolo di Teresa Battaglia, nella seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Ilaria Tuti. Così, dopo il successo di Fiori sopra l’inferno è protagonista di Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia che va in onda alle 21.30 su Rai 1 da lunedì 28 ottobre, per tre serate.

La saga letteraria di Teresa Battaglia

Ninfa dormiente è il terzo libro della saga letteraria che Ilaria Tuti ha costruito intorno al personaggio di Teresa Battaglia, che comprende per ora sei romanzi. Edito da Longanesi nel 2019, segue La ragazza dagli occhi di carta e Fiori sopra l’inferno da cui è stata tratta la prima stagione della serie con Elena Sofia Ricci. E precede Luce della notte, Foglie della cenere e Madre d’ossa.

Ninfa dormiente, trama

Ninfa dormiente ha segnato il destino letterario di Ilaria Tuti, confermandola come una delle scrittrici italiani più talentuose del momento. La trama avvincente, che gioca sulle atmosfere fredde del paesaggio che rispecchia i casi su cui indaga Teresa Battaglia, è stata trasposta nella fiction di successo con Elena Sofia Ricci, Gianluca Gobbi e Giuseppe Spata.

Tra le montagne friulane della Val Resia, viene ritrovato il corpo della giovane poliziotta Marta Trevisan, apparentemente morta suicida con un colpo di pistola al cuore. Tuttavia, per la commissaria Teresa Battaglia, qualcosa non quadra in questa morte perché secondo lei si tratta di un omicidio camuffato da suicidio. Marta stava infatti cercando la verità su suo padre, accusato di aver ucciso l’amante Hanna, nativa proprio della Val Resia.

Teresa Battaglia riesce a dimostrare che Marta è stata effettivamente uccisa, ma l’omicidio della poliziotta inizia a intrecciarsi, come i fili di una tela, con un quadro perduto da tempo e con la scia di morte che sembra seguirlo. Marta era entrata in possesso della “Ninfa Dormiente”, un ritratto dipinto con sangue umano. La Ninfa ritrae il volto di una giovane donna il cui nome è andato perso. Teresa inizia quindi a domandarsi quale sia l’anello mancante. Perché Marta aveva il ritratto di una donna uccisa nel 1945? E per quale segreto è stata uccisa?

Ilaria Tuti commenta la serie tv con Elena Sofia Ricci

Ilaria Tuti, la scrittrice che ha creato il personaggio di Teresa Battaglia, ha commentato la trasposizione televisiva di Ninfa dormiente con toni entusiastici, elogiando Elena Sofia Ricci che ha reso viva la protagonista dei suoi romanzi.

“Il personaggio di Teresa Battaglia è stato una felice intuizione, che ha cambiato la mia quotidianità portandovi esperienze straordinarie, come è straordinaria lei nel suo essere una donna normale: imperfetta, segnata da esperienze tragiche, ma determinata a vivere pienamente seguendo una vocazione, trasformando il dolore in un fuoco d’amore per le vittime e in compassione per chi è caduto schiantandosi al suolo.

Teresa è anche malata. Vederla rappresentata magistralmente e con profonda sensibilità sulla prima rete nazionale è molto importante perché la malattia di cui soffre – l’Alzheimer – è contrassegnata da uno stigma sociale particolarmente pesante. Mostrarla è un segno di vicinanza, significa far sentire le famiglie che ne sono colpite un po’ meno sole. Ringrazio la produzione, l’eccezionale e generosa Elena Sofia Ricci e tutti gli attori, la troupe e Rai Fiction per questa opportunità che mi riempie di gioia ed entusiasmo”.

Chi è Teresa Battaglia, il personaggio inventato da Ilaria Tuti

Teresa Battaglia è una donna dall’acume sorprendente, una profiler di quasi 60 anni. È disinteressata all’amore, perché per amore molti anni prima è morta dentro, ma non per questo cinica e rabbiosa. Incurante del proprio aspetto, Teresa è perennemente intabarrata nel suo giaccone imbottito, armatura che annulla e sfuma la sua femminilità, ma solo nelle manifestazioni più esteriori.

Perché, nonostante le apparenze, Teresa non ha perso la dolcezza, la sensibilità e la capacità di indagare con grande empatia. Teresa non è solo chiamata a combattere contro altri esseri umani, ma anche contro un nemico insidioso: l’Alzheimer. La battaglia con questo avversario continua, perché Teresa Battaglia, nomen omen, combatte sempre senza arrendersi mai.