Fonte: Ansa Elena Sofia Ricci

La serie tv Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia è la seconda stagione della saga televisiva che racconta le vicende della profiler friulana Teresa Battaglia, che torna su Rai1 con la straordinaria interpretazione di Elena Sofia Ricci. Dopo il successo di Fiori sopra l’inferno, andato in onda nel 2023, il personaggio letterario creato dalla scrittrice Ilaria Tuti torna sul piccolo schermo per coinvolgere il pubblico con un nuovo, intricato caso in cui la ricerca della verità si intreccia con la battaglia personale di Teresa contro l’Alzheimer. Una malattia rappresenta una minaccia costante per la protagonista, che cerca di nasconderla, consapevole dei rischi per il ruolo che ricopre. In Ninfa Dormiente, l’ambientazione suggestiva del Friuli Venezia Giulia, con i suoi paesaggi montani, diventa cornice ideale per una trama avvolta dal mistero e dal passato doloroso dei personaggi coinvolti.

La trama di Ninfa Dormiente

I casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente è strutturata in sei episodi di circa 50 minuti, trasmessi in tre serate su Rai1 a partire dal 28 ottobre 2024, con il rilascio dei primi due episodi. La serie è poi disponibile anche in streaming su RaiPlay, dove il pubblico può rivedere le puntate e recuperare gli episodi precedenti.

Il primo episodio si apre con la scoperta del corpo di Marta Trevisan, giovane poliziotta trovata nei boschi della Val Resia, apparentemente suicida con un colpo di pistola. Il Commissario Battaglia comprende subito che si tratta di un omicidio e, con l’aiuto degli ispettori Giacomo Parisi e Massimo Marini, inizia a indagare sulla vita della ragazza. La scoperta di un quadro del 1945 chiamato Ninfa Dormiente, realizzato con sangue umano, porta Teresa a scavare a fondo nella storia della Val Resia, scontrandosi con Albert Lona, nuovo dirigente della squadra con cui ha un passato di tensioni irrisolte.

Le indagini proseguono in Val Resia, dove Teresa scopre che il sangue usato per il quadro appartiene a una donna resiana. I protagonisti incontrano Krisnja, pronipote della donna ritratta e figlia di Hanna, una figura enigmatica scomparsa anni prima e amante del padre di Marta. Altri elementi misteriosi si aggiungono quando Marini, l’ispettore siciliano della squadra, scopre che sulla scena del crimine erano presenti altri due individui, Sandro e Diego, un ragazzo problematico che afferma di aver visto una creatura tra gli alberi.

Il cast

Il cast della seconda stagione conferma i protagonisti già conosciuti dal pubblico:

– Elena Sofia Ricci è Teresa Battaglia, profiler e protagonista;

– Gianluca Gobbi è Giacomo Parisi, ispettore capo e fedele collaboratore di Teresa;

– Giuseppe Spata è Massimo Marini, ispettore siciliano e new entry della squadra;

– Fausto Maria Sciarappa interpreta Albert Lona, nuovo dirigente della Squadra Mobile, figura ambigua e in contrasto con Teresa;

– Marial Bajma-Riva è Alice, esperta di ritrovamento di resti umani, coinvolta nelle indagini;

– Ettore Belmondo è Antonio Parri, il medico legale, mentre Giuli Nistri è il pm amico di Teresa, sostituito proprio da Lona.

I nuovi personaggi legati al caso includono:

– Gracjela Kicaj nel ruolo di Krisnja,

– Massimo Mesciulam è Emmanuel Turan,

– Giulio Cristini è Sandro

– Alessandro Orrei è Diego.

La regia è affidata a Kiko Rosati, che subentra a Carlo Carlei, già regista della prima stagione. Tra gli autori della sceneggiatura e dei soggetti figurano Donatella Diamanti e Valerio D’Annunzio. Ninfa Dormiente è una produzione Publispei in collaborazione con Rai Fiction, girata in Friuli Venezia Giulia con il supporto della locale Film Commission e ambientata in luoghi pittoreschi come Malborghetto, Tarvisio e Udine, mentre gli interni sono stati realizzati a Roma.

Quando e dove vedere Ninfa Dormiente

La messa in onda inizia il 28 ottobre 2024 su Rai1, alle ore 21,30, con la possibilità di vedere il primo episodio in anteprima su RaiPlay dal 26 ottobre. Tutti gli episodi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, accessibile da smart tv, tablet e smartphone. Ninfa Dormiente si ispira al secondo romanzo della serie di Ilaria Tuti, pubblicato nel 2019 da Longanesi. La trasposizione televisiva include elementi nuovi rispetto al libro, aggiungendo una trama contemporanea che si sviluppa parallelamente al caso risalente a decenni fa, dando così maggiore profondità alla storia.