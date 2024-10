Ascolti tv del 29 ottobre, Ninfa dormiente sfida George Clooney e vince

Elena Sofia Ricci su Rai 1 in "Ninfa dormiente" sfida George Clooney e Julia Roberts su Canale 5 con il film "Ticket to Paradise"

Gli ascolti tv si concentrano tutti sulla seconda puntata di Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia, la fiction con Elena Sofia Ricci, andata in onda su Rai 1 in prima serata. Nemmeno la coppia d’ora Julia Roberts e George Clooney, su Canale 5 con Ticket to Paradise, sono riusciti a bloccarla.

Dopo aver sconfitto il Grande Fratello a colpi di share, Elena Sofia Ricci ci riprova con George Clooney. Nei panni di Teresa Battaglia, la profiler inventata da Ilaria Tuti, autrice del romanzo Ninfa dormiente da cui è tratta la fiction.

Il resto della programmazione tv ha visto su Rai 3 il documentario Ciao Marcello, dedicato a Mastroianni e su Rai 2 un nuovo appuntamento con Luca Barbareschi e il suo Se mi lasci non vale.

Mentre su Rete 4 Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca si è parlato dell’emergenza sanità nel nostro Paese, dove sempre più persone sono costrette a pagare di tasca propria un numero crescente di prestazioni sanitarie, ed un confronto con il modello statunitense, a una settimana dalle elezioni americane. Su Italia 1 è andato in onda La Mummia.

Prima serata, ascolti tv del 29 ottobre: Ninfa dormiente vince col 21% di share

Su Rai 1 Ninfa dormiente incolla al piccolo schermo 3.229.000 spettatori pari al 21% di share. Mentre su Canale 5 Ticket to Paradise piace a 2.257.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2 la seconda puntata di Se mi lasci non vale intrattiene 293.000 spettatori pari al 2%. Su Italia1 Stolen incolla davanti al video 655.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Ciao, Marcello: Mastroianni l’antidivo segna 399.000 spettatori e il 2.3%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 750.000 spettatori (5.9%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.350.000 spettatori e il 9.1%. Su Tv8 la nuova edizione di X Factor in chiaro ottiene 588.000 spettatori con il 4.5%. Sul Nove Comedy Match raduna 287.000 spettatori (1.9%).

Access Prime Time, dati del 29 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al di share e Affari Tuoi. Su Canale5 Striscia la Notizia è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 29 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a Catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto spettatori (%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%). SWAT raccoglie spettatori (%). Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Riserva Indiana raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%) mentre Don’t Forget the Lyrics segna .000 spettatori con il %.

