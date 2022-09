Natasha Stefanenko a “Oggi è un altro giorno”: aneddoto su Al Bano e imbarazzo di Romina Jr

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Natasha Stefanenko, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha ripercorso la sua vita e la sua carriera. Prima del successo in Italia negli anni Novanta, quando è diventata una delle modelle e conduttrici più ammirate e amate del piccolo schermo, la bellissima Natasha ha dovuto fare i conti con un’infanzia in Russia, in quella che ai tempi era ancora Unione Sovietica, a tratti difficile. Ma nel suo cuore conserva anche tanti bei ricordi, spesso divertenti proprio come l’aneddoto su Al Bano che finora non aveva mai raccontato.

Natasha Stefanenko, l’aneddoto divertente su Al Bano

L’intervista a Oggi è un altro giorno ai microfoni di Serena Bortone è stata per Natasha Stefanenko un’occasione per aprire il suo cuore e per intraprendere un lungo viaggio nei ricordi. Primi fra tutti, quelli legati alla sua infanzia in Unione Sovietica, dove con la famiglia viveva “in una città fantasma che non esisteva neanche sulla cartina, non potevo dire da dove venivo dove venivano costruire le armi atomiche”, come lei stessa ha spiegato.

Per l’ex modella quel luogo e quella situazione hanno reso tutto più complicato, ma non mancano anche i bei ricordi legati soprattutto al rapporto con il padre e la madre, che hanno sempre fatto di tutto per sostenerla. Una famiglia unita, nonostante talvolta lei si sentisse un po’ come un pesce fuor d’acqua: sin da ragazzina era diversa dalle coetanee, altissima e con un aspetto che il più delle volte ha rappresentato un ostacolo per lei. “Per me il corpo era uno strumento che portava il cervello” ha detto, mentre spesso capitava che la bellezza la portasse a non esser presa troppo sul serio.

Ma quando i pensieri si facevano ombrosi e lamentava di non piacersi, la mamma le diceva una cosa che subito riusciva a riportarle il sorriso. Avevano poco lì in Russia, eppure non mancavano le occasioni per ammirare Al Bano e Romina in tv, cantando le loro canzoni e sognando a occhi aperti un amore bello come il loro. E la mamma, guardandoli in video, quando si preoccupava di non trovare un fidanzato le ripeteva sempre: “Guarda, anche Al Bano è più basso di Romina!”.

L’imbarazzo di Romina Jr Carrisi

Un piccolo aneddoto che ha strappato un sorriso ai presenti e certamente anche al pubblico da casa. Un po’ meno a Romina Jr Carrisi, figlia della storica coppia della musica italiana che – grazie allo strategico primissimo piano proposto dalla regia – ha mostrato un’espressione a metà tra l’orgoglio e l’imbarazzo.

Natasha Stefanenko ha parlato di Al Bano e Romina Power come di due personaggi che per lei sono sempre stati dei miti assoluti, probabilmente tra i primi che in qualche modo l’hanno spinta a vedere l’Italia come la patria che le avrebbe donato la chance di costruire una bella vita. Ed è innegabile che Romina Jr abbia provato un gran piacere nel sentire queste parole, ma al contempo i suoi occhi sembravano come velati da un po’ di tristezza. In fondo l’amore finito tra un padre e una madre, nonostante siano ancora in ottimi rapporti, non può far altro che segnare profondamente una figlia.