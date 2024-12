Libera, quando va in onda l’ultima puntata e come finisce la serie

Fonte: Ufficio stampa Rai Lunetta Savino in "Libera"

La serie di Rai 1 Libera con protagonista Lunetta Savino è stata una vera e propria rivelazione. Il successo di questa fiction è cristallino. Ogni puntata ha conquistato il podio degli ascolti, indipendentemente da quello che la restante programmazione televisiva prevedeva.

Libera, una scommessa vincente

Come ci ha raccontato Monica Dugo, che nella fiction interpreta Isabella, la sorella di Libera, questa serie è stata quasi una scommessa, perché non è tratta da nessun libro noto al grande pubblico, ma è una storia completamente nuova che ha al centro una giudice integerrima (Lunetta Savino), colpita da una dolorosa vicenda familiare.

Cosa succede quando la Legge, il valore più alto nella vita di una donna magistrata, si scontra con il desiderio di farsi giustizia da soli? Ecco qual è la domanda fondamentale al centro della trama.

Libera, quando vedere l’ultima puntata

La prima stagione di Libera è composta da 8 episodi. Ed è stata trasmessa su Rai 1 il martedì in prima serata dal 19 novembre, mandando in onda due episodi alla volta, per un totale di 4 appuntamenti.

Dunque, ormai siamo arrivati alla fine. L’ultima puntata, quella risolutiva, quella in cui finalmente si scoprirà chi è l’assassino di Bianca, la figlia di Libera, viene trasmessa stasera 10 dicembre, sempre su Rai 1.

La fiction si conclude qui. Il giallo dell’uccisione di Bianca, trovata morta tra i cassonetti, viene risolto 15 anni dopo, grazie alla tenacia di sua madre, Libera, che non si ferma davanti a niente e a nessuno. E accetta, lei giudice, di collaborare con Pietro, un delinquente, interpretato da Matteo Martari che nel corso della serie si riscatta, da sospettato omicida a il grande amore di Bianca e padre di sua figlia Clara.

Libera, come finisce la prima stagione: il mandante dell’omicidio non è scontato

La prima stagione è risolutiva per il caso di Bianca, nel senso che il mistero della sua morte verrà definitivamente chiarito.

Negli ultimi due episodi, intitolati In dubio pro reo e Lex aequa omnia est, in onda stasera su Rai 1, vedremo come dopo una soffiata, Pietro segue una pista su Sergio Covacich e con Libera va al cantiere, scontrandosi con Teschio, scagnozzo di Covacich. Nonostante le violente intimidazioni, Pietro trova Teschio, ora testimone scomodo per Covacich che tenta di ucciderlo.

Davide (Claudio Bigagli) porta Pietro e Teschio in questura. Libera scopre che Aldo Ferrero (Roberto Citran) non è il mandante dell’omicidio di Bianca; solo Covacich poteva rivelare la verità, ma è trovato impiccato. Libera cerca un terzo uomo.

Questo significa che il sospettato numero uno, il nemico di Libera all’interno del Tribunale, ossia Aldo Ferrero, non è responsabile della morte Bianca.

La prima stagione di Libera si conclude qui. Anche se il mistero è risolto, non è detto che non sia già in cantiere una nuova stagione, anche perché le storie da raccontare coi personaggi della fiction sono moltissime.