Laura Freddi dice basta a La volta buona: scelta drastica su Sonia Bruganelli

Fonte: IPA Laura Freddi

È ancora scontro, seppur a distanza, tra Laura Freddi e Sonia Bruganelli. A riaprire la questione Caterina Balivo a La volta buona, dove sono state mostrate le dichiarazioni che l’ex moglie di Paolo Bonolis ha rilasciato a Belve. Quelle in cui attacca senza mezzi termini l’ex Velina di Striscia la notizia accusandola di girarsi tutti i salotti televisivi per parlare solo ed esclusivamente di lei. Accuse che non sono proprio piaciute alla Freddi, che ha rimarcato di essere un personaggio del mondo dello spettacolo dagli anni Novanta, da molto prima che la Bruganelli diventasse un volto di spicco del piccolo schermo.

Laura Freddi contro Sonia Bruganelli a La volta buona

Laura Freddi è tornata a parlare di Sonia Bruganelli. Ma a quanto pare per l’ultima volta visto che ha deciso che non ha più alcuna intenzione di rilasciare dichiarazioni sulla produttrice tv, fresca della chiacchierata partecipazione a Ballando con le Stelle. “Già avevo scelto di non rispondere anche perché non ho visto tutta l’intervista a Belve, – ha spiegato Laura a Caterina Balivo – il giorno dopo mi è esploso il cellulare; mi chiamavano tutti per rilasciare interviste e replicare. Io ho glissato perché che risposta devo dare? Per me il silenzio è già una grande risposta”.

Laura Freddi ha deciso di accogliere solo i lati positivi dello scontro con Sonia Bruganelli: “Voglio ringraziare il web e il pubblico, e forse anche Sonia, perché sono stata travolta da un grande affetto. Io ho sempre dato importanza all’aspetto umano, non al personaggio, non parlerò più di questa signora e non voglio cavalcare questa cosa; non sia mai prendere il suo posto in qualche altro programma…”.

Laura Freddi, sempre nello studio de La Volta Buona, ha provato a chiudere la vicenda con una, nemmeno troppo velata, stoccata finale. “Io tendo la mano, sono una persona mite; voglio restare così perché è la mia indole. Io rispetto tutti e non ne parlerò mai più, con quello che ha detto si commenta da sola”.

La padrona di casa Caterina Balivo ha invece ammesso di aver provato più volte ad invitare Sonia Bruganelli a La volta buona ma l’ex moglie di Paolo Bonolis avrebbe sempre declinato l’invito per motivi ancora tutti da chiarire. C’entrano forse le recenti e numerose apparizioni di Laura Freddi?

La risposta di Sonia Bruganelli a Laura Freddi

Subito dopo la fine della puntata de La volta buona, Sonia Bruganelli ha risposto a Laura Freddi via Instagram. Postando un video con le ultime parole della “rivale”, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha lanciato l’ennesima frecciatina con tanto di faccia perplessa: “Sono tre anni che vai nei programmi a non parlare di me Laura…”.

In una storia successiva ha ricondiviso un’intervista della Freddi con Monica Setta a Storie di donne al bivio in cui Laura parlava del rapporto con Sonia e Bonolis rimarcando sempre sarcasticamente: “Poi deve essere cambiato qualcosa…evidentemente…”. E l’ultima frecciata: “Per non parlare di una persona basta non andare nei programmi a parlare di quella persona”.

Laura Freddi continuerà a replicare o preferirà l’arma della noncuranza come promesso dalla Balivo?