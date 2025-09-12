Lasciamene un po’, testo e significato del nuovo singolo di Tommaso Paradiso

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Tommaso Paradiso pubblica "Lasciamene un po'"

Tommaso Paradiso torna a farci emozionare con una nuova canzone sull’amore. L’ex frontman dei Thegiornalisti presenta Lasciamene un po’, un brano che porta subito la sua firma creativa: romanticismo sincero e sonorità riconoscibili. Ecco testo e significato del pezzo.

“Lasciamene un po’”, significato della canzone

Dopo due anni di pausa dai progetti discografici e dopo essere diventato papà, Tommaso Paradiso torna in radio con Lasciamene un po’, il nuovo singolo disponibile dal 12 settembre, confermando ancora una volta il suo stile unico e ben riconoscibile.

Prodotto da Simonetta, il pezzo ci trascina nel mondo che il cantante sa creare così bene: una scrittura semplice ma evocativa, capace di trasformare momenti quotidiani in immagini che tutti possiamo sentire nostre, portando con sé nostalgia e leggerezza allo stesso tempo.

Le sonorità mischiano il calore degli anni ’80 a un pop contemporaneo, tra synth, chitarre e ritmi incalzanti, dando vita a un brano romantico, diretto e coinvolgente, che ti resta subito nella testa.

È una canzone che parla di ricordi, di legami preziosi, di emozioni che ci fanno sentire vivi, come se ci trascinasse su una pista da ballo sospesa tra passato e presente, dove ciò che conta davvero sono le sensazioni.

Con Lasciamene un po’, il cantante romano riesce ancora una volta a raccontare qualcosa di profondamente personale, ma allo stesso tempo universale. Parlando del pezzo, Tommaso Paradiso ha raccontato sui suoi social: “Non mi piace mai parlare delle canzoni, men che meno preferisco spiegarle. Ognuno ha la libertà di farsi i viaggi che vuole ascoltandole. Però una cosa ve la voglio dire. Nelle prime due frasi di lesta canzone c’è tutta la mia vita da 0 a 42 anni”.

“Lasciamene un po’”, il testo

Sogno come un ragazzino

ho paura come un ragazzino

Ma che fortuna che esisti

Ma che fortuna che esistono gli altri

Che ci danno la mano

E che ci danno da bere quando abbiamo fame

Vorrei ballare con te

Vorrei ballare con te e con mille altri

Anche se non abbiamo più il fisico per dimenticare

Tutto quello che ci ha fatto male

E la macchina e la musica e anche la tua sigaretta è diventata elettronica

Tanto comunque ti frega

Il mascara dai tuoi occhi scende piano piano sulla bocca

Sulla notte

Lasciamene un po’

Di questo fottuttissimo cuore

Sulla maglietta e il jeans

Prima di andare

Che finisci l’amore

Non vuoi parlare con me

Vuoi parlare di Belve e di scarpe in saldo

O vuoi solo partire

In un posto in cui i missili non cadranno

E la macchina e la musica e anche la tua bicicletta è diventata elettronica

Tanto comunque ti frega

Il mascara dai tuoi occhi scende piano piano sulla bocca

Sulla notte

Lasciamene un po’

Di questo fottuttissimo cuore

Sulla maglietta e il jeans

Prima di andare

Che finisci l’amore

Lasciamene un po’

Di questo fottuttissimo cuore

Giubbotto e drink

Prima di andare

Che finisci l’amore

Ma tanto non finirà

Anche se finirà

Anche se finirà

Prima di andare

Che finisci l’amore

Lasciamene un po’