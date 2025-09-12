Lasciamene un po’, testo e significato del nuovo singolo di Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso torna a farci emozionare con una nuova canzone sull’amore. L’ex frontman dei Thegiornalisti presenta Lasciamene un po’, un brano che porta subito la sua firma creativa: romanticismo sincero e sonorità riconoscibili. Ecco testo e significato del pezzo.
“Lasciamene un po’”, significato della canzone
Dopo due anni di pausa dai progetti discografici e dopo essere diventato papà, Tommaso Paradiso torna in radio con Lasciamene un po’, il nuovo singolo disponibile dal 12 settembre, confermando ancora una volta il suo stile unico e ben riconoscibile.
Prodotto da Simonetta, il pezzo ci trascina nel mondo che il cantante sa creare così bene: una scrittura semplice ma evocativa, capace di trasformare momenti quotidiani in immagini che tutti possiamo sentire nostre, portando con sé nostalgia e leggerezza allo stesso tempo.
Le sonorità mischiano il calore degli anni ’80 a un pop contemporaneo, tra synth, chitarre e ritmi incalzanti, dando vita a un brano romantico, diretto e coinvolgente, che ti resta subito nella testa.
È una canzone che parla di ricordi, di legami preziosi, di emozioni che ci fanno sentire vivi, come se ci trascinasse su una pista da ballo sospesa tra passato e presente, dove ciò che conta davvero sono le sensazioni.
Con Lasciamene un po’, il cantante romano riesce ancora una volta a raccontare qualcosa di profondamente personale, ma allo stesso tempo universale. Parlando del pezzo, Tommaso Paradiso ha raccontato sui suoi social: “Non mi piace mai parlare delle canzoni, men che meno preferisco spiegarle. Ognuno ha la libertà di farsi i viaggi che vuole ascoltandole. Però una cosa ve la voglio dire. Nelle prime due frasi di lesta canzone c’è tutta la mia vita da 0 a 42 anni”.
“Lasciamene un po’”, il testo
Sogno come un ragazzino
ho paura come un ragazzino
Ma che fortuna che esisti
Ma che fortuna che esistono gli altri
Che ci danno la mano
E che ci danno da bere quando abbiamo fame
Vorrei ballare con te
Vorrei ballare con te e con mille altri
Anche se non abbiamo più il fisico per dimenticare
Tutto quello che ci ha fatto male
E la macchina e la musica e anche la tua sigaretta è diventata elettronica
Tanto comunque ti frega
Il mascara dai tuoi occhi scende piano piano sulla bocca
Sulla notte
Lasciamene un po’
Di questo fottuttissimo cuore
Sulla maglietta e il jeans
Prima di andare
Che finisci l’amore
Non vuoi parlare con me
Vuoi parlare di Belve e di scarpe in saldo
O vuoi solo partire
In un posto in cui i missili non cadranno
E la macchina e la musica e anche la tua bicicletta è diventata elettronica
Tanto comunque ti frega
Il mascara dai tuoi occhi scende piano piano sulla bocca
Sulla notte
Lasciamene un po’
Di questo fottuttissimo cuore
Sulla maglietta e il jeans
Prima di andare
Che finisci l’amore
Lasciamene un po’
Di questo fottuttissimo cuore
Giubbotto e drink
Prima di andare
Che finisci l’amore
Ma tanto non finirà
Anche se finirà
Anche se finirà
Prima di andare
Che finisci l’amore
Lasciamene un po’