La Volta Buona, pagelle 21 gennaio: la furia di Calabrese (4), il bacio di Insegno (7), il ricordo di Valentino (10)

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Nuovo appuntamento con La Volta Buona. Nel salotto di Caterina Balivo, ospiti e opinionisti si sono confrontati su temi di attualità e costume, con un occhio particolare alla dieta. Al centro della puntata del 21 gennaio, c’è infatti l’alimentazione, con consigli di esperti e testimonianze di chi ha vinto la sua battaglia contro i chili di troppo. Ma non mancano colpi di scena tra litigi, baci e risate.

La dieta è già finita. Voto 7

La prima parte de La volta buona, come consuetudine, è dedicata alle diete e all’alimentazione. Caterina Balivo esordisce dando ai telespettatori un dato particolarmene curioso: il 53% delle persone che hanno iniziato una dieta nel mese di gennaio ha già deposto i remi in barca. Insomma, gli Italiani fanno fatica a controllarsi a tavola, e le tentazioni di gola sono dietro l’angolo anche nei salotti Rai: Anna Moroni con i suoi gustosissimi snack a base di burro d’arachidi è stata accolta da un vero e proprio plebiscito.

La furia di Calabrese. Voto 4

Non mancano riferimenti alle nuove diete, in primis quella paleolitica in arrivo dagli Stati Uniti: sì a carne, pesce e uova, ma no a cereali e latticini. Un regime alimentare piuttosto controverso, che ha scatenato l’ira del professor Giorgio Calabrese nei confronti della dott.ssa Caterina Borraccino: “L’Istituto superiore della Sanità dice che questa dieta non va bene. Lo dice il Ministero, lo dicono i cardiologi. Ma siccome voi dovete vendere questo tipo di dieta, continuate a fare pubblicità per vendere anche gli integratori”.

Secca la risposta di Boraccino: “Non vendiamo alcun tipo di integratore”. “E allora le fibre da dove le prendete?”, ha urlato il professore. A questo punto, la padrona di casa si è vista costretta a intervenire: “Lo so che lei è un grande professore, ma ci sono oggi delle persone che seguono una dieta paleolitica, bisogna accettarlo. Però anche i toni… cerchiamo di calmarci”. Meno male che c’è Caterina.

La testimonianza di Lucio Provenza. Voto 8

Lucio Provenza, tra i protagonisti de L’Amica geniale, ha raccontato la sua battaglia (vinta) contro l’obesita. L’attore ha spiegato che quando aveva solo 14 anni era arrivato a pesare 120 kg: “Mi chiamavano Majin Buu. A quell’epoca, vista la mia stazza, avevano ben pensato di affidarmi il ruolo di portiere a scuola calcio. Dopo aver perso una partita a causa di un rigore non parato, gli altri ragazzi della squadra iniziarono a picchiarmi negli spogliatoi, ed uno di loro arrivò ad urinarmi addosso. Da lì, si mosse qualcosa nel mio cervello”.

Il cambiamento non fu immediatamente positivo: “Diventai bulimico. Facevo 3 giorni a settimana piscina e 3 palestra. I miei genitori mi portarono quindi da un nutrizionista. I chili li avevo persi, ma la pelle era rimasta in eccesso. Guardandomi allo specchio pensai anche di farla finita. Due medici che abitavano nel mio palazzo mi regalarano l’operazione. A quel punto, capii di poter ricominciare”. Una bella storia di coraggio e resilienza.

Il caso Julio Iglesias (voto 4) e il bacio di Pino Insegno alla Balivo (voto 7)

Julio Iglesias è stato denunciato per violenza sessuale da due ex dipendenti. I fatti risalirebbero al 2021 e si sarebbero verificati nelle sue due dimore dei Caraibi: in Spagna, dopo l’apertura di un’indagine, si è arrivati anche a richiedere il ritiro delle onoreficenze del divo. Su Oggi Andrea Biavardi pubblica in anteprima degli scatti del 2020, che offrono però un’immagine molto diversa del cantante: “Colpisce il fatto che questo tipo di denuncia arrivi nei confronti di una persona che sembra far fatica a stare in piedi, almeno a giudicare dalle foto che abbiamo pubblicato noi”, ha raccontato il giornalista.

Nel frattempo, è tornato virale in rete un video della tv argentina in cui il cantante bacia forzatamente la conduttrice Susanna Jimenez. La presentatrice, ad ogni modo, ha difeso l’operato del divo, spiegando: “Mi bacia sempre perché siamo amici da 50 anni. Non parlerei mai male di lui perché è un mio amico, un gentiluomo”.

Pino Insegno, ospite in studio, coglie l’occasione per sdrammatizzare e “replicare”, in modo decisamente più delicato e garbato, il bacio alla conduttrice Caterina Balivo. “Ma questo sembrava il bacio di un vicino di casa”, ironizza la padrona di casa. Per fortuna, aggiungiamo noi.

Il ricordo di Valentino. Voto 10

Doveroso l’omaggio a Valentino, lo stilista scomparso il 19 gennaio. Dalla camera ardente del designer a Roma, arrivano le testimonianze non solo di divi come Alessandro Michele ed Eleonora Abbagnato ma, soprattutto, di chi ha lavorato con lui fianco a fianco. Su tutte, un gruppo di signore ormai in pensione, che hanno voluto omaggiare il Maestro arrivando al suo capezzale.

Il ritratto offerto dalle donne, è quello di un uomo garbato e gentile: “Era bravo. Non ha mai urlato con nessuno, era educato con tutti”. Un vero signore, non solo sulle passerelle.

Valentino Rossi e la denuncia alla compagna del padre. Voto 5

Brutta faccenda anche quella che vede coinvolto Valentino Rossi: il campione ha infatti denunciato la compagna del padre. “Qui tutti dicono che Valentino vuole bene al padre, ma il vero problema è il patrimonio, perché il padre vuole sposare la compagna Ambra. Pare che questa signora abbia chiesto in prestito al futuro marito 200mila euro, e il campione ha paura che voglia spillare dei soldi al padre”, precisa Biavardi.

Il direttore di Oggi si lascia andare ad una riflessione parzialmente condivisibile: “É molto triste assistere a dei figli che si mettono contro i padri, perché il tribunale ha già detto che è capace di intendere e volere”. “Passa sempre l’idea che ci sia una donna che vuole portare via dei soldi”, ribatte la Balivo. La questione, tuttavia, visto anche il patrimonio di Rossi decisamente superiore a quello del padre, potrebbe essere più complessa di quanto sembri.

La vita sentimentale di Emanuele Filiberto. Voto 6

Adriana Abascal, fidanzata (o ex) del Principe Emanuele Filiberto ha scritto una lettera al direttore di Oggi. Il settimanale, motivando la rottura tra i due, aveva ipotizzato che fosse riconducibile alla volontà della modella messicana di mettere le mani sui titoli nobiliari del compagno: “Adriana ci ha scritto dicendo che invece avevano litigato perché lei non sapeva che lui fosse sposato”, ha spiegato Biavardi.

Tra i due la pace sarebbe fatta, e secondo il direttore starebbero prendendo le misure per un passo importante: “Non è escluso che intervisteremo presto proprio Emanuele”.