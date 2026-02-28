La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti col “parrucchino” sfida la finale di Sanremo

Gerry Scotti non teme rivali e sfida la finale di Sanremo 2026 col "parrucchino" e un nuovo campione, che è riuscito a portare a casa uno dei premi più ambiti

IPA Gerry Scotti conduce La Ruota della Fortuna

“Nuovo campione, ma sempre grandi emozioni” a La Ruota della Fortuna, come dice Gerry Scotti. Niente da fare per il campione Luca che, dopo soli due giorni, ha dovuto cedere il posto d’onore al nuovo arrivato, Filippo. Accompagnato dalla moglie Laura, il nuovo “primo della classe” ha dimostrato di sapersi mettere in gioco con gran coraggio, proprio come lo zio Gerry che, con l’immancabile Samira e un “parrucchino”, ha sfidato senza timore la serata finale di Sanremo.

Lo strano canarino col “parrucchino” che ha fatto impazzire Gerry Scotti

Giocare a La Ruota della Fortuna, o anche solo seguirla comodamente da casa, è come fare un viaggio tra le parole e gli argomenti più disparati. E a volte, dobbiamo ammetterlo, sono davvero strani.

Stasera i concorrenti sono passati dalla Sierra Leone a Sergio Caputo, fino ad approdare alla moda. Tema che ha messo d’accordo Gerry Scotti e la sua immancabile spalla, Samira Lui. Lei non si definisce modaiola, anzi parla di “trend spesso bruttissimi”, lui ammette: “Ho ancora gli armadi coi jeans, le camicie azzurre e le magliette di quando andavo all’università, solo che c’è un problema… Non mi vanno più!“.

Velleità modaiole a parte, tempo di rimpolpare il maialino del Jackpot fino alla cifra di 26.700 euro, ed ecco arrivare una delle manche più amate dal pubblico, soprattutto dai bambini: il Regno degli animali. Il protagonista di questa puntata è un piccolo uccellino che ha fatto strage di cuori, il canarino Gloster, caratterizzato da una “pettinatura” davvero insolita: “Sembra un famoso allenatore, ma non posso dire chi è. Ha quel caschetto lì”, ha ironizzato zio Gerry. E ancora: “Se me lo fate bello così, me lo metto anch’io!”. Ma guai a chiamarlo “parrucchino”, come ha azzardato divertita la bella Samira.

“Sono impazzito per questo canarino”, ha concluso il conduttore, convinto di volerne prendere uno per sé.

La Ruota della Fortuna ha un nuovo campione

Mentre i primi Big iniziavano ad animare la finale di Sanremo, La Ruota della Fortuna dava il benvenuto al nuovo campione, Filippo. Viene da Roma, fa il commerciante e ha sposato una bellissima donna di nome Laura, da cui ha avuto un figlio e che lo ha accompagnato in studio per il suo esordio nel game show.

Non era così scontato prendere il posto di Luca, che in soli due giorni era riuscito a racimolare un succoso bottino. Ma era proprio la serata di Filippo: dopo una partita sottotono per tutti i concorrenti, ha messo il piede sull’acceleratore, guadagnando ben 11.900 euro e la possibilità di giocare la Ruota delle Meraviglie. L’emozione, si sa, gioca brutti scherzi e Filippo ne è rimasto vittima, sbagliando ben due soluzioni su tre, ma quell’unica risposta corretta è bastata per fargli portare a casa l’ambita crociera ai Caraibi.