La Ruota della Fortuna, Samira Lui super sexy in rosso fuoco. Gerry: “Bel vestitino”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Samira Lui

Serata vivace e piena di risate a La Ruota della Fortuna, il quiz condotto da Gerry Scotti che continua a essere uno degli appuntamenti più leggeri e divertenti del preserale. Nella puntata di venerdì 13 marzo 2026 il gioco scorre come sempre tra tabelloni, round musicali e colpi di fortuna, ma a catturare davvero l’attenzione dello studio è, come spesso accade, la co-conduttrice Samira Lui. Stavolta avvolta da un minidress rosso fuoco che non ci fa distogliere l’attenzione e che scatena più di una battuta del padrone di casa.

Samira Lui, Gerry Scotti scherza e lo studio impazzisce per il suo abito rosso

Quando Samira Lui scende le scale dello studio de La Ruota della Fortuna di venerdì 13 marzo, lo spettacolo è servito. La valletta (o co-conduttrice, che dir si voglia) indossa un abito corto rosso fuoco aderente, con sottili spalline e un fondo decorato in pizzo e perline che aggiunge un tocco glamour e decisamente seducente al look. Sensuale, elegante e spigliata come sempre: lei non passa di certo inosservata ed è un piacere vederla muoversi così a suo agio nello studio di Canale 5.

Il vestito mette in risalto la sua silhouette e accalappia immediatamente l’attenzione dello studio e di chi guarda da casa. Sulle scale accenna un balletto sulle note di Roma-Bangkok di Baby K e si ferma a salutare due persone tra il pubblico vestite di rosso come lei. Tra gli applausi Gerry Scotti la osserva divertito e parte subito con la prima battuta della serata: “Chi hai salutato, un uomo o una donna?”, chiede. E poi commenta ridendo che quel fortunato spettatore “non dormirà per un mese” dopo un saluto così ravvicinato.

Il conduttore poi si avvicina alla sua partner di palco e, con la confidenza che li contraddistingue, la chiama affettuosamente “piccola” prima di farle i complimenti per “il vestitino”. Il siparietto strappa risate e conferma la complicità ormai rodata tra i due.

Gerry Scotti mattatore

Se Samira porta il lato glamour del programma, Gerry Scotti resta il vero mattatore della serata. Il conduttore entra in studio accolto dalla band sulle note di Friday I’m in Love dei The Cure (perfetta per la puntata del venerdì) e apre subito con il suo classico tono ironico, ringraziando i musicisti dei Fortuna Five che ogni sera accompagnano lo show: “Ma io non vengo più, mi viziano”, dice.

Nel corso della partita non mancano le sue immancabili digressioni. Ogni parola del tabellone diventa l’occasione per una battuta o un piccolo racconto. Come quello sui jeans a vita alta: Scotti scherza sul fatto di conservarne ancora alcuni che ormai “non si chiudono più” e Samira lo incoraggia (diciamo così) a tenerli, “non si sa mai”.

Concorrenti agguerriti, si conferma il campione

La gara procede tra sorpassi e recuperi. Il campione Matteo torna con un bottino già importante dalla puntata precedente (114.300 euro), ma i nuovi sfidanti provano subito a metterlo in difficoltà e la puntata scorre via veloce. Tra round a tema e tabelloni musicali la partita resta aperta fino agli ultimi minuti, ma alla fine è proprio il campione a mantenere il vantaggio e a restare campione con 20.600 euro conquistando l’accesso al gioco conclusivo.

Nella Ruota delle Meraviglie, però, riesce a indovinare solo una delle frasi e il premio più alto sfuma. La puntata per lui si chiude comunque con un bottino significativo e con l’appuntamento alla prossima sfida nel programma di Canale 5.