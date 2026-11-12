Gerry Scotti e Samira Lui con la sciarpa rosa a La Ruota della Fortuna: dietro il gesto c’è un motivo speciale

Una puntata tra colpi di scena e solidarietà quella de La Ruota della Fortuna del 12 novembre: il finale sorprende e Gerry Scotti e Samira Lui dedicano un momento speciale alla prevenzione

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Samira Lui

La puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 12 novembre si apre con un’iniziativa speciale dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Gerry Scotti e Samira Lui indossano una sciarpa rosa per sostenere il progetto “Sorrisi in rosa” e accolgono in studio alcune ospiti d’eccezione. Non mancano poi i colpi di scena durante la gara, che si conclude con la sconfitta del campione Andrea e una vincita clamorosa per Nicole.

Gerry Scotti e Samira Lui in rosa per la prevenzione

Gerry Scotti e Samira Lui sfoggiano due sciarpe rosa, una scelta che non passa inosservata. “Non ho avuto un attacco di raffreddore o di freddo, c’è un motivo preciso”, scherza il conduttore, spiegando che tra il pubblico ci sono alcune donne che fanno parte di Sorrisi in rosa, il progetto di Humanitas dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno.

Scotti racconta di aver conosciuto l’iniziativa e di aver promesso alle protagoniste che le avrebbe invitate in trasmissione, nonostante tutto il mese di ottobre, mese della prevenzione, abbia sottolineato a più riprese sensibilizzato durante il game show. Una promessa finalmente mantenuta, accompagnata da parole di affetto e riconoscenza: “Grazie per essere qui e della vostra forza, del vostro insegnamento”.

Il conduttore sottolinea poi quanto sia importante sensibilizzare le donne sui controlli e sulla diagnosi precoce affermando che “loro sono la testimonianza vivente che la miglior cura è la prevenzione”. Un messaggio condiviso anche da Samira Lui, la quale ricorda che la prevenzione è importante “non solo a ottobre ma tutto l’anno”.

Non manca una battuta per alleggerire l’atmosfera. “Sembro un po’ Pavarotti Gerry Scotti”, scherza il padrone di casa divertito dalla sciarpa che indossa, prima di tornare alla gara.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo

A contendersi il titolo di campione in questa nuova puntata ci sono Andrea, Nicole e Matteo, protagonisti di una partita tutt’altro che prevedibile. Andrea, campione in carica, deve fare i conti con una Ruota particolarmente dispettosa: dopo essere riuscito ad accumulare un buon bottino, finisce sulla casella Bancarotta e vede svanire tutto proprio quando la gara entra nel vivo.

Il finale è ancora più movimentato. Nell’ultimo tabellone i tre concorrenti faticano a trovare la soluzione e Andrea arriva vicinissimo alla risposta corretta. La parola decisiva è proprio “sfugge”, che finisce ironicamente per sfuggire anche a lui. Ad approfittarne è Nicole, che si aggiudica la vittoria con 16.100 euro e conquista l’accesso alla Ruota delle Meraviglie.

La nuova campionessa, però, non parte nel migliore dei modi. Al primo tabellone spreca due lettere e Gerry Scotti non riesce a trattenersi: “Eh, se le buttate via così però”, commenta. Nicole si riscatta con il secondo tabellone, quello dedicato al Mangia Secondi, e riesce a conquistare una busta verde. La scelta finale si rivela fortunatissima: al suo interno ci sono 100mila euro.

“È pazzesco, una ne ha presa ed era quella giusta”, esclama uno Scotti incredulo davanti al risultato. Per Nicole una serata che sembrava già fortunata si trasforma così in una vittoria memorabile. E per Andrea resta l’amarezza di un titolo perso davvero sul filo di lana.