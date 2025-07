Innocence, la nuova fiction dell’estate: di cosa parla, cast e dove vederla

Ufficio Stampa Mediaset Innocence

Che estate sarebbe senza una storia mozzafiato? Innocence, la nuova serie turca in prima visione assoluta su Canale5 dal 12 luglio, sarà il racconto più travolgente di questa stagione. Ogni sabato e domenica, alle 14,30, il pubblico italiano potrà immergersi in un intreccio fatto d’amore, inganno e verità nascoste, sullo sfondo di una Istanbul scintillante e torbida al tempo stesso. Il titolo non è di certo scelto a caso. In gioco c’è proprio la purezza di un sentimento che si trasforma in ossessione, e la determinazione di una madre nel proteggerla. Un romanzo familiare teso come un thriller, dove nulla è come sembra e ogni scelta ha un prezzo.

La trama di Innocence

Bahar è una donna forte, separata, madre di due figli. Ha cresciuto Ela con amore e attenzione, ma non può impedirle di diventare grande e di innamorarsi. Quando scopre che il primo amore della figlia diciannovenne è un uomo adulto, affascinante, potente — e soprattutto il capo del padre di Ela — il cuore di madre comincia a tremare.

Ela è una studentessa brillante, con il candore di chi crede ancora nei sogni. Ma quell’uomo, il trentacinquenne İlker, ha un lato oscuro che Bahar intuisce subito. Nonostante i suoi tentativi di intervenire, la relazione cresce nell’ombra, fino al giorno del compleanno di Ela. Un evento destinato a cambiare tutto. Da lì in poi, Innocence si trasforma in una spirale di colpi di scena, in cui l’equilibrio familiare va in frantumi e i confini tra vittima e colpevole si fanno labili.

Il cast

A dare corpo e anima a questa storia coinvolgente c’è un cast di attori amati dal pubblico italiano. Deniz Çakır, nei panni di Bahar, porta sullo schermo tutta la fragilità e la forza di una madre combattente. La giovane İlayda Alişan interpreta Ela con intensità e freschezza, incarnando perfettamente il contrasto tra l’innocenza e il disincanto.

Accanto a loro, Serkay Tütüncü — già noto per il ruolo in Mr. Wrong — veste i panni ambigui di İlker, affascinante e inquietante al tempo stesso. Alayça Öztürk, da Terra Amara, e Kimya Gökçe, vista in DayDreamer, completano il quadro con personaggi secondari forti e ben costruiti, che di certo lasceranno il segno.

Istanbul, villa Atlı Köşk e la bellezza dietro la tensione

Ma Innocence incanta anche per la sua cornice visiva. Le riprese si dividono tra l’eleganza antica di Atlı Köşk — storica villa ottomana affacciata sul Bosforo, oggi museo — e i paesaggi più intimi e rurali della provincia di Kocaeli. I contrasti della città diventano metafora perfetta per il conflitto tra apparenza e verità che attraversa tutta la fiction. I dettagli della scenografia, la luce che accarezza gli interni lussuosi e i vicoli bui, tutto contribuisce a costruire un’atmosfera sospesa e quasi cinematografica. Innocence è sì una serie TV, ma ha l’ambizione e la cura di un grande racconto per immagini.

Quando e dove vederla

Innocence va in onda ogni fine settimana su Canale5 dalle 14,30. La soap è trasmessa in contemporanea sulla piattaforma digitale di Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.