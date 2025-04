Fonte: IPA Il nuovo cast protagonista della serie Tv di Harry Potter

Harry Potter sta per tornare ma stavolta non sarà al cinema. Dopo la conclusione della saga, i fan hanno potuto tornare nel mondo creato da J.K. Rowling attraverso uno spettacolo teatrale, la pubblicazione dello script dello stesso e un videogioco (nel quale sono assenti gli storici protagonisti).

È tempo però di catapultare in questo universo narrativo anche le nuove generazioni, per quanto decisamente in contrasto con le idee espresse dall’autrice britannica. La HBO ha da tempo annunciato una serie Tv, del quale è stato ora svelato il cast.

Harry Potter, la serie Tv

Si torna a Hogwarts e sarà un viaggio colmo di polemiche, com’era facile prevedere. La saga di Harry Potter, come quella de Il Signore degli Anelli, e non solo, rappresenta infatti un terreno fertile per i cosiddetti “gatekeeper”.

Parliamo di soggetti che detestano qualsiasi modifica sostanziale ai prodotti che amano, che si tratti di libri, serie, film, videogiochi, fumetti e altro ancora. La sola idea di rifare Harry Potter è per molti inutile e deleteria. I tantissimi fan avrebbero preferito un continuo della storia. Qualcosa di originale, a rischio di detestarlo. Non mancano però i fan di vecchia data che non vedono l’ora che arrivi la prima puntata. Altri ancora che sperano di poter trasmettere in questo modo questa passione ai propri figli.

Il cast

Il passaggio da Millennial a Gen Z e Gen Alpha potrebbe completarsi con la serie Tv di Harry Potter. Di certo è quello HBO e Warner Bros si augurano, considerando il grande investimento. Prevedibili le polemiche e ampiamente messe in conto dalla produzione. Qualcosa che purtroppo va ben oltre la semplice delusione di dover vedere altri nei panni degli amati personaggi.

Il riferimento va ovviamente al personaggio di Piton, per il quale è stato scelto un attore britannico nero. Perché possiamo accettare che un mondo parallelo al nostro, colmo di potentissima magia, esista a nostra insaputa. Che lì si consumino guerre che in passato hanno messo a repentaglio la nostra vita, intrecciandosi con la Seconda Guerra Mondiale.

Al tempo stesso possiamo ammettere che in questo universo, chi sa come, esista il concetto di Natale e, dunque, di cristianità, ma che Severus Piton abbia un livello di melanina differente da quello di Alan Rickman è semplicemente assurdo. C’è chi si appella alla descrizione che la Rowling ha fatto del personaggio nei suoi libri. Le stesse persone però tacciano dinanzi alle differenze evidenti d’aspetto e carattere dei tre protagonisti della saga cinematografica.

Detto ciò, ecco il cast della serie Tv di Harry Potter:

Albus Silente – John Lithgow;

Minerva McGranitt – Janet McTeer;

Severus Piton – Paapa Essiedu;

Rubeus Hagrid – Nick Frost;

Quirinius Raptor – Luke Thallon;

Argus Gazza – Paul Whitehouse.

Quest’ultimo, destinato a essere detestato dai giovani fan per il suo ruolo, è l’unico ad aver già preso parte a questo mondo. Ha interpretato infatti il piccolo ruolo di Sir Cadogan in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.