Gormiti, la nuova era ha inizio. Foto e trailer della serie

Il 28 ottobre tornano, in una veste inattesa e tutta nuova, i Gormiti, i guerrieri robot tra i giocattoli più famosi e amati degli scorsi decenni. Stavolta, però, gli avventurosi combattenti assumono le sembianze di ragazzi veri, protagonisti della serie tv Gormiti – The new era. Un esperimento ambizioso e innovativo, che mischia location e attori reali ad elementi fantastici creati con l’ausilio delle ultime tecnologie. I valori dei Gormiti, però, sono quelli di sempre: amicizia, coraggio e fiducia nelle proprie capacità.

Gormiti, girato in Italia con un cast internazionale

“Abbiamo lavorato per creare qualcosa di unico che potesse divertire le nuove generazioni dando vita a personaggi in cui i giovani potessero riconoscersi e creando momenti che li facessero riflettere e sognare” ha raccontato il regista Mario Parruccini. Regista e sceneggiatore da decenni attivo nel mondo dello spettacolo, Parruccini è italiano così come lo sono le splendide ambientazioni della serie, girata in lingua inglese interamente nello Stivale. A far da cornice alle incredibili avventure dei Gormiti luoghi magici e mai visti in tv come le Grotte di Frasassi e il Tempio del Valadier nelle Marche; il borgo fantasma di Craco, vicino Matera e la Casa Madre dei Mutilati di Guerra nascosta nel centro storico di Roma.

Oltre 500 comparse hanno preso parte al grande progetto, mentre sono cinque gli attori protagonisti, tutti giovanissimi talenti provenienti da ogni parte del mondo:

Federico Cempella è Zane – Scion

è Zane – Scion Millie Fortunato Asquini è Skye – Scion

è Skye – Scion Francesco Petit è Carter – Scion

è Carter – Scion Robel Tesfamichael è Glen – Scion

è Glen – Scion Claire Palazzo è Myridell

La storia de I Gormiti

La serie racconta la vita quotidiana di quattro ragazzi scelti per diventare ‘Scion’ (protettori) e aiutare a salvare la Terra e il fantastico regno di Gorm dalla minaccia del perfido Lord Graven, avido di potere. Ogni Scion sarà accompagnato da un personale Gormita (uno dei leggendari e coraggiosi spiriti guerrieri di Gorm) che lo guiderà nel proprio percorso di crescita interiore e di guerriero. Le storie dei giovani Gormiti si susseguono per raccontare ai più piccoli valori come amicizia, fiducia reciproca e coraggio, visti come le forze che permettono di superare le sfide della vita. Non si vince mai da soli, perché è l’unione a fare la differenza: questa la morale della serie, che invita ad affrontare le proprie paure e i propri limiti, imparare a fidarsi degli altri, rispettare la natura.

Dove e quando vedere la serie Gormiti – The new era

La nuova serie Gormiti – The new era si compone di venti episodi. I primi dieci andranno in onda da lunedì 28 ottobre a sabato 2 novembre, su Rai 2 alle ore 18:50. I successivi dieci episodi arriveranno dal 4 all’8 novembre, stesso canale e stessa ora. Successivamente gli episodi della serie realizzata da Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi, saranno disponibili in boxset su Rai Play e su Rai Gulp.